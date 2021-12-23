افتتاح «seasons Expo 2021»

مال وأعمال

شهدت أرض المعارض في مشرف انطلاق فعاليات معرض «seasons Expo 2021» للعطور والساعات وادوات التجميل والازياء الذي تنظمه وتقيمه شركة معرض الكويت الدولي خلال الفترة من الـ23 من شهر ديسمبر الحالي وتستمر حتى 1 من شهر يناير المقبل بمشاركة واسعة من الشركات تتنافس في طرح منتجاتها المميزة ذات العلاقة بالقطاع.

وصرحت مديرة التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم أن معرض «seasons Expo 2021» يعد واحداً من أهم الفعاليات والتظاهرات التي تشهدها البلاد خاصة في مجالات العطور والبخور ومستحضرات التجميل والازياء اضافة الى الساعات الراقية والاكسسوارات جاءت جميعها لتتنافس وتستعرض منتجاتها تحت سقف واحد في محاولة لتوفير أفضل العروض سعيا منها لاقتناص رضا عملائها من رواد هذه المعارض. وأشارت الى أهمية المعرض باعتباره حدثا رياديا في مجال الساعات والعطور والازياء تلائم جميع الاذواق ويمثل ايضا قاعدة انطلاق مثالية وفرصة مناسبة لالتقاء الجمهور المستهلك بالمختصين سواء مع الشركات المحلية أو الخارجية وتبادل المعلومات والخبرات ايضا. وأعربت الدهيم عن ثقتها في ان يحقق المعرض النجاح المنشود متوقعة ايضا أن يشهد اقبالا ملحوظا بتوافد الزوار عليه لاقتناء احتياجاتهم من الكماليات والساعات والعطور وادوات التجميل والازياء. وأشارت الدهيم الى فترة انتعاش المعارض في الفترة الاخيرة خاصة بعد توقف دام أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا (كوفيد- 19)، مبينة أن اقامة هذا النوع من المعارض ينعش الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد وصولا الى تعظيم دور الشركة اقليميا عبر استقطاب كبرى الشركات والوكالات والعلامات التجارية في المنطقة.

