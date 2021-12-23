«بوبيان» يطلق أول وأكبر مسابقة للأنشطة التطوعية للمدارس

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن إطلاق مسابقة بوبيان لأفضل مشروع تطوعي بالتعاون مع إدارة الانشطة في وزارة التربية والتي سيتم تنظيمها خلال العام الدراسي الحالي والمفتوحة للمشاركة لجميع مدارس الكويت الحكومية والخاصة للمرحلتين الثانوية والمتوسطة بجوائز قيمة تصل إلى 10 آلاف دينار.

وقال مدير عام بنك بوبيان وليد الياقوت: إن بنك بوبيان يهدف من خلال هذه المسابقة إلى تعزيز روح العطاء في نفوس أبنائنا الطلبة خاصة ما يرتبط بها من أنشطة تطوعية تسهم في التنمية المستدامة للكويت».

وأضاف أن المسابقة تأتي اتساقاً مع أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة حيث ستقوم كل مدرسة بتنفيذ مشروع تطوعي وتقييم هذه المشاريع والبرامج المقدمة من كل مدرسة من خلال لجنة التحكيم المختصة والتي ستعتمد على مجموعة من المعايير من بينها الابداع والابتكار وتحقيق الاستدامة إلى جانب كونها من المبادرات التي يمكن تطبيقها ونشرها في المجتمع. وسوف تنظم هذه المسابقة بالتعاون مع مؤسسة SPREAD THE PASSION كجهة استشارية ومحكمة للمسابقة نظراً لما تتمتع به من خبرات طويلة في هذا المجال المهم علماً أنها منظمة غير ربحية تهدف إلى ربط المتطوعين بفرص تطوعية مع تطوير مهاراتهم لخدمة المجتمع. ويمكن لجميع مدارس الكويت الخاصة والحكومية بشقيها الثانوي والمتوسط المشاركة في هذه المسابقة والتسجيل حتى اغلاق باب التسجيل والاكتفاء بالعدد المحدد للمدارس والمشاركة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك.

يذكر ان مؤسسة SPREAD THE PASSION تعتبر منظمة غير هادفة للربح تهدف إلى ربط المتطوعين بفرص تطوعية مع تطوير مهاراتهم في خدمة المجتمع من خلال جعل العطاء سهلا ووسيلة حياة تحت شعار «اجعل عطاءك جزءاً من حياتك» .

ويمكن للمدرسة المشاركة في المسابقة من خلال: زيارة الموقع الالكتروني لبنك بوبيان www.bankboubyan.com ، واختيار مسابقة بوبيان لأفضل مشروع تطوعي وقراءة جميع التفاصيل الخاصة بالمسابقة حيث إن المجال متاح لجميع المدارس سواء حكومية أو خاصة متوسطة أو ثانوية، وملأ الاستمارة الموجودة في الموقع الالكتروني للمسابقة بأهم البيانات كمرحلة أولى للتسجيل وستقوم اللجنة المنظمة بالتواصل مع جميع المدارس المشاركة في التسجيل وامدادها الكترونياً وعبر مختلف وسائل التواصل عن بعد بكل المعلومات والتفاصيل عن المسابقة وجدولها الزمني مع الاجابة عن جميع التساؤلات الخاصة بها.

