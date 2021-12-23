«الخليج»: ورش عمل مهنية لطلاب جامعة الكويت

مال وأعمال

عقد فريق الموارد البشرية في بنك الخليج فعاليتين بالتعاون مع جامعة الكويت لدعم الشباب المحلي ومساعدتهم في صقل مهاراتهم المهنية. وتعد هذه المبادرة الأخيرة جزءًا من برنامج الاستدامة الاجتماعية المستمر للبنك، حيث يقود مبادرات تعليمية متنوعة مصممة لترك تأثير إيجابي على الطلاب والمجتمع.

و ضمن التزامه بالاستدامة المجتمعية، قدم بنك الخليج الدعم لجمعية إنجاز خلال برنامج التدريب الوظيفي Job Shadowing لاستكشاف مهام الوظيفة التي أقيمت في 1 نوفمبر 2021. وخلال تلك الفعالية، قام 10 طلاب من الكلية الأسترالية في الكويت بمساعدة خمسة موظفين في قسم الموارد البشرية لمعرفة المزيد حول المهام اليومية للموظفين. كما دعم بنك الخليج محاضرة «Head Start» التي نظمتها جمعية إنجاز في 3 نوفمبر 2021. وقدمت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج، في 1 ديسمبر 2021 في جامعة الكويت، فعالية تحت عنوان «كيف ترتقي بوظيفتك»، والتي استمرت لمدة ساعة، وحضرها طلاب كلية الهندسة والبترول. وناقشت فيها الحجاج الطرق المختلفة التي يمكن للطلاب من خلالها الارتقاء بمستوى حياتهم المهنية بمجرد تخرجهم، وأهمية المرونة بشكل عام على بيئة العمل وعلى حياة الطالب.

