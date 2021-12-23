«مجلس أمناء عبدالعزيز الصقر» يعيد العمل ببرنامج المنح الدراسية

مال وأعمال

عقد مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعه بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث ناقش عدداً من المواضيع تضمنت استعراض ما تم تنفيذه من برامج المركز خلال عام 2021، وحالة المبتعثين والمنح الدراسية لعام 2022.

وقد استعرض المجلس متابعة المشاريع المختلفة التي يقوم المركز بتنفيذها والتي اشتملت على عدد من الأنشطة، مثل البرامج التدريبية القصيرة والبرامج الموجهة وبرامج التدريب المهني المتخصصة والاشراف على المنح الدراسية التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة الكويت لطلبة الدراسات العليا من الكويتيين. ومن الجدير بالذكر أنه يمكن الدخول على الموقع الالكتروني للمركز على الصفحة الالكترونية لغرفة تجارة وصناعة الكويت بحيث يمكن الاطلاع على أنشطة المركز ومتابعتها ، كما يمكن كذلك الاطلاع على الاعلانات التي يطلقها المركز بخصوص برامجه القادمة إذ يتاح للراغبين بالاشتراك التسجيل إلكترونياً.

وقد أكد مجلس أمناء المركز أنه برغم جائحة كورونا والقيود التي يشكلها على الأنشطة العامة. وقد تنوعت برامج المركز حيث يتم تقديم البعض محلياً بينما يتم تقديم برامج أخرى بالتعاون مع مؤسسات وجامعات عالمية مرموقة عبر منصات التعليم عن بعد.

وبهذا الصدد أشار رئيس مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير عبدالله الحميضي إلى أن غرفة تجارة وصناعة الكويت تواكب المتغيرات التي تشهدها الدولة والعالم في ظل الظروف الراهنة وتتطلع إلى أن تكون للبرامج التي يقدمها مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير مساهمة مباشرة في تعزيز المهارات الأكاديمية والمهنية للعاملين بالدولة سواء القطاع الخاص أو القطاع الحكومي من خلال اكتسابهم للمعرفة المتقدمة التي تقدم في برامج التدريب وبرامج الدراسات العليا وبما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الوطني.

