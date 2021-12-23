«الأهلي الكويتي» اختتم بطولته السنوية التاسعة لكرة القدم

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن اختتام بطولته السنوية التاسعة لكرة القدم التي أقيمت في ملعب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة مشرف. وقد شارك في البطولة ثماني أكاديميات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 12 عاماً؛ وهي أكاديمية S & A، وأكاديمية أبطال المستقبل، وأكاديمية الصقور، وأكاديمية Captain 23، وأكاديمية Super Kick، وأكاديمية Heroes، وأكاديمية Panther، وأكاديمية Dynamo Kuwait.

وفازت أكاديمية «S&A» بالمركز الأول، حيث حصل كل عضو من أعضاء الفريق على 60 ديناراً. أما المركز الثاني فكان من نصيب أكاديمية «Future Champions» حيث حصل كل عضو من أعضاء الفريق على 40 ديناراً.

وتهدف بطولة البنك لكرة القدم لأكاديميات الأطفال إلى تشجيع الأطفال على المشاركة في الأنشطة الجماعية والحد من انشغالهم بالألعاب الإلكترونية، كما تشجعهم على ممارسة الرياضة في سن مبكرة بالإضافة إلى مشاركة زملائهم في المنافسة الشريفة وخلق روح التعاون للوصول إلى الأهداف المنشودة. كما تعتبر هذه البطولة جزء من البرنامج الاجتماعي السنوي للبنك للتواصل مع الشباب من خلال تشجيع الرياضة وأسلوب الحياة الصحي. وقد انطلقت هذه البطولة في عام 2011، وزادت شعبيتها بشكل كبير على مدى السنوات السابقة.

