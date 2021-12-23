كافيهات وسط العاصمة.. أنسب الأماكن لعقد الصفقات

الخميس Al wanees

تتعدد الأسباب لتعلق الأشخاص بالمقاهي والكافيهات على حسب رغبة العميل في الأجواء وتميزها بالصفات المحببة لدى العملاء سواء الهدوء او التميز او تقديم كل ما هو مختلف من المشروبات والمأكولات الطازجة، والنباتية، او غيرها من المشروبات والمؤكولات التي تقدمها الكافيهات والمقاهي الحديثة داخل الكويت.

ووصف البعض الكافيهات بانها خير مكان يقصدة الإنسان لعقد اتفاقات تجارية او مفاوضات على صفقات، آخرون اكدوا انها مخرج من المنزل والعمل الى نطاق مختلف وغيرهم اكد على ان الدارسين يفضلون الدراسة والفهم في أجواء الكافيهات ذات الأجواء الهادئة التي تناسب الطلبة وخاصة الجامعيين.

وما بين ذلك وذاك تجولت «النهار» في «سكند كب»، أحد كافيهات العاصمة التي تتمتع بالهدوء والمشروبات المميزة لجميع الشرايح العمرية والمجتمعية، المزيد في التفاصيل.

قال المهندس عبدالعزيز العبيد ان الكافية تأسس نظرا لان الانسان يبحث عن منزل اخر،حيث يعمد الى تنفيذ كل ما يرغب في تنفيذه في الكافيه بعيدا عن المنزل، مشيرا الى ان التوجه للكافيهات من قبل كثير من الشباب لهم الكثير من الأهداف ابرزها عقد الاجتماعات والقراءة والدراسة وغيرها من الأسباب التي تدفع الأشخاص في مختلف الاعمار لريادة الكافيهات.

وأضاف أن مشروع الكافيه يعد من المشروعات الناجحة بشرط توافر الإدارة الجيدة ورؤية صاحب الكافيه لاحتياجات رواد الكافيه، موضحاً ان الانسان يبحث عن الأماكن التي يفضل الاستمتاع بها والارتياح نفسيا قبل أي شي.

ولفت ان الخيارات متعددة للأشخاص كل على حسب الشخصية حيث يعتمد البعض على اختيار الكافيه الهادئ والآخر يفضل الصاخب واخرون يفضلون ما يتميز به من مشروبات او وجبات خلال أوقات الراحة.

وذكر ان بعض الكافيهات توفر المشروبات والمأكولات ما يجذب الكثير من الشخصيات، لافتا ان الكافيهات تجذب شرائح كبيرة من الشخصيات ولكن على مختلف الأذواق والميول الهويات الشخصية بالإضافة الى التجمعات التي تتميز بنفس الميول والمميزات الشخصية.

وذكر ان بعض الكافيهات في الكويت وفرت طاولات مخصصة وغرفاً للاجتماعات لاصحاب الاعمال ورجال التجارة لكي تصبح مقصدا لشريحة رجال الاعمال اوسيدات الاعمال لانجاز مهام الاعمال بعيدا عن المنزل او الشركة.

وقال ان البعض الاخر من الكافيهات وفر الأجواء والهدوء والطاولات للراغبين في الدارسة، موضحا ان بعض الأماكن وفرت «غرفاً هادئة» لطلبة الجامعة والاساتذة للدراسة وهي تعتمد على رغبات وميول العملاء.

واكد ان مشروع الكافيه الناجح يعتمد أساسا على مفهوم رغبه العميل وليس ما يصبو اليه صاحب النشاط على اختلاف أماكن الكافيهات التي تكون اما في مناطق عمل مثل مدينة الكويت وشرق وإمّا في مناطق للدراسة مثل السالمية وغيرها.

وقال ان بعض الكافيهات ذات الماركات العالمية توفر الطلبات فقط دون الانتظار او جلوس العميل في مقاعد نظرا لكونها في مناطق للطلب السريع فقط، ولذا اصبح بيزنس الكافيهات يتشكل على حسب المكان او موقع العمل ورغبة العميل.

من جانب اخر قال مدير قسم التكنولوجيا في شركة اتصالات محلية ان الكافيه يعتبر من الأماكن التي تتميز بالهدوء والراحة النفسية للعميل، مؤكدا ان ارتياد العميل يعتمد بشكل أساسي على رغباتة في المشروبات والمأكولات وذلك الخدمة المميزة للعاملين في المكان.

وأضاف ان أصحاب الاعمال يرغبون في التواصل وعقد الاجتماعات في الكافيهات نظرا للهدوء والخصوصية التي يتمتع بها المكان، مشيرا الى ان تجارة الكافيهات تعد من الاعمال الشائقة التي تتطلب جهدا ومداومة من أصحاب العمل للوصول الى اهداف انشائها والدخول في الاستثمار في مثل تلك الجوانب.

ولفت الى ان مناطق وسط المدينة تكثر بها الكافيهات في الآونة الأخيرة نظرا لأهمية المنطقة تجارياً وعملياً، مؤكداً ان مفاوضات وعقد الصفقات تتم داخل الكافيهات في منطقة العاصمة والكويت.

من جانبه قال مدير العمليات في كافيه «سكند كب» خالد مرعي ان الكافيه عبارة عن وكالة كندية ظهر لاول مرة في كندا في عام 1975، مشيرا الى ان الوكالة افتتحت اول فروعها في السوق المحلي الكويتي عام 2003.

وأضاف أن «سكند كب» موجودة في جميع جامعات الكويت وفرعها المختلفة والكلية الاسترالية والمعاهد التطبيقية، مشير الى ان الوكالة لديها 27 فرعاً في السوق المحلي ولديها خطة توسعية طموحة خلال الخمس سنوات المقبلة.

ولفت أن الكافيه يوفر لشريحة الطلبة في جميع الجامعات أماكن مخصصة للدراسة ومكتبات للكتب والقواميس بخصومات كبيرة للطلبة الجامعيين، موضحاً ان سكند كب افتتح 4 أفرع في جامعة الشدادية وكلية العلوم الاجتماعية والمعهد الصناعي والتمريض وهو ما يعطي ميزة لاكثر تفاعلا مع الطلبة.

