العداءة مضاوي الشمري لـ «النهار»: طموحي لحصد الذهب لن يتوقف

الخميس Al wanees

حفرت العداءة الكويتية مضاوي الشمري اسمها في عالم العاب القوى سواء محليا أو آسيويا كونها أول بنت كويتية تحقق ارقاما لم يسبقها إليها أحد في الكويت، كما أنها خضعت لبرنامج البطل الأولمبي في سابقة بين بنات جنسها، بل أنها ورغم حداثة مشاركاتها حققت ارقاما مميزة بداية من الميدالية الذهبية في بطولة الخليج 2019، إلى جانب مشاركاتها المميزة في أولمبياد طوكيو الأخيرة وتجاوزها الدور الأول في الأولمبياد في انجاز ايضا غير مسبوق.

مضاوي الشمري عداءة كويتية ولاعبة المنتخب الوطني لألعاب القوى ونادي سلوى، من مواليد 1998، وتعمل معلمة تربية بدنية في وزارة التربية الكويتية.

بدايتها في عالم العاب القوى عندما كان عمرها لا يتجاوز 14 عاما خلال المسابقات المدرسية، وبعدها اختيرت في نادي سلوي، لتتدرج بعد ذلك حتى وصلت للمنتخب الوطني، ثم شاركت في اول بطولة العام 2012، وهي بطولة رمضانية شملت سباقات 100 و200 متر، وبعد ذلك خاضت الشمري بطولة الخليج 2013 مع وزارة التربية، لتتابع المشاركات بعد ذلك ما بين خليجية وعربية وآسيوية، وصولا إلى المشاركات العالمية لتحقق ارقاما قياسية في 100 متر و200 متر و400 متر.

وحققت مضاوي الميدالية الذهبية في بطولة الخليج عام 2019 في سباقات 200 متر و400 متر، وقبلها حصلت في عام 2012 على الميدالية البرونزية في البطولة العربية للناشئات.

وتعتبر البطلة الكويتية أن المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 كانت «علامة فارقة في حياتها»، لاسيما أنها أول فتاة كويتية تخضع لبرنامج البطل الأولمبي، ووجدت رعاية فائقة من الدولة واللجنة الأولمبية والهيئات الرياضية إلى جانب اتحاد ألعاب القوى في الكويت.

وتعترف ان هذا الاعداد أسهم في تطور مستواها، كما ان الاحتكاك في اولمبياد طوكيو كان نقلة نوعية في المشاركات التي تعودت عليها من قبل، كذلك اعربت عن رضاه عما حققته من أرقام في طوكيو بعدما تجاوزت الدور الأول متفوقة على أبطال ولاعبات كبار لهم باع طويل في اللعبة. وتضيف مضاوي ان المشاركة في بطولة دايموند ليغ في قطر لها تأثير إيجابي كبير في مسيرتها، خصوصاً انها احتكت ايضا بأبطال عالمين تواجد أكثرهم في أولمبياد طوكيو.

وتعترف مضاوي البطلة أن اي لاعب او لاعبة يحتاج إلى الدعم المعنوي إلى جانب الدعم المالي لا سيما ان مكافأة الاحتراف الجزئي لا تصرف للاعبات ومحصورة فقط على الرجال، وأكدت ان الوقت قد حان للمساواة في الحقوق المالية والتفرغات الرياضية بين المشاركات الرجالية والنسائية.

وعن العروض التي تلقتها مضاوي للانتقال من نادي سلوى، كشفت مضاوي انها تلقت عرضا من ناديي الكويت والعربي للعب لهما، مؤكدة ان القرار لم يتبلور حتى الان لاتخاذ الخطوة الصائبة من وجهة نظرها، واشارت ان اي لاعبة كما الرجال تطمح للتواجد مع أندية جماهيرية.

وبينت مضاوي ان أكبر داعم لها في مسيرتها هي عائلتها ومدربها الكابتن بدر دشتي، إلى جانب فاطمة حيات، وأكدت أن حيات كان لها دور كبير في طفرة الرياضية النسائية بالكويت كونها تهتم باللعبة من كل النواحي، وأشارت أن حيات كان لها دور كبير أثناء ترؤسها وفد الكويت في طوكيو، ولم تنس مضاوي الاشادة بالدعم الذي تلقته من اتحاد القوى.

كما كشفت عن أكبر مكافأة حصلت عليها والتي جاءت من رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بعد مشاركتها في اولمبياد طوكيو وكانت عبارة عن مبلغ 5000 دينار.

