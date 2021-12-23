صالح دشتي لـ «النهار»: أهدي فوزي للكويت.. ولم أرَ الاهتمام من الجهات الإعلامية

الخميس Al wanees

حاز النهام الكويتي صالح دشتي المركز الاول في مسابقة فن النهمة والتي أقيمت ضمن النسخة الحادية عشرة لمهرجان كتارا للمحامل التقليدية التي اقيمت في العاصمة القطرية الدوحة أخيراً وتعد (النهمة) أحد الفنون الشعبية البحرية القديمة كان مقتصرا على البحر والبحارة في سواحل الخليج وتغنى به البحارة حينما كانوا يجوبون بسفنهم البحار للغوص أو التجارة سعيا وراء قوتهم ويعتبر فناً بحرياً خالصاً له قواعد ثابتة بالاداء والى لون من الغناء الفلكلوري يصاحب اهل البحر منذ بدء رحلتهم.

وقد قامت «النهار» بمقابلة النهام صالح دشتي الذي تحدث عن اللقب قائلا: حصلت على لقب «نهام الخليج» بعد ان نلت المركز الاول في المسابقة بمشاركة نهامي الخليج في كتارا بعد ان كانت لدى عدة مشاركات سابقة ومن الفنون التي قدمتها هناك فن الدواري وايضا السنقني والحدادي

واضاف ايضا: الاجواء كانت اجواء خاصة انها كانت تراثية في ظل وجود مهرجان المحامل التقليدية وسوف اكمل معهم في الدورات القادمة من المسابقة وانا اشيد بالجهة المنظمة من خلال اهتمامهم الشديد بالفنون البحرية والانسان يعجز ان يشكرهم وايضا الشكر موصول الى فيصل التميمي وهو رئيس اللجنة ومن الحكام وايضا د عامر جعفر ولكن للاسف كان ودي ان يكون هناك اهتمام من دولتي الكويت خاصة عندما حزت على المركز الاول لم ار الاهتمام من الجهات الاعلامية وخاصة عدم وجودهم للقائي بعد العودة سواء من التلفزيون او الاذاعة.

وعن انطباعه قال: الفوز يمثل لي شيئاً كبيراً وشعوري لايوصف عندما قالوا ممثل الكويت النهام صالح دشتي وسعادتي كبيرة عندما رايت علم الكويت مرتفعاً بعد الفوز وانا اود ان تكون مثل هذه الفعاليات موجودة في الكويت وهناك فنون نتميز فيها بالكويت عن باقي الدول الخليجية.

وعن وجود دول اخرى تقيم مثل هذه المسابقة قال: لاتوجد اي دولة حاليا مهتمة في الفنون التراثية مثل دولة قطر وننتظر هذه الفعالية في كل سنة مع وجود اسماء من الكويت ايضا.

وعن وجود متابعين لفن النهمة في الكويت قال: بالتأكيد ان هناك متابعين لفن النهمة في الكويت وهناك شريحة كبيرة تفهم هذا الفن وايضا هذه الفنون مطلوبة في الاعراس والمناسبات.

