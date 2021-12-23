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«فو» تدعو لحضور افتتاح الفيلم الكويتي «أوسكار» اليوم


وجهت منصة (فو) الدعوة لحضور حفل افتتاح الفيلم الكويتي الجديد (أوسكار) من بطولة النجم القدير عبدالرحمن العقل واخراج محمد الحملي. وفي تصريح خاص لمدير العلاقات العامة في (فو) احمد السويلم اكد فيه ان فيلم (اوسكار) يأتي ضمن جديد منصة (فو) التي انطلقت عروضها منصة حاضنة لجيل الشباب المبدعين. وايضا ضمن مجموعة الافلام الروائية الكويتية الجديدة التي انتجتها (فو). وتابع احمد السويلم مشيرا الى ان فيلم (اوسكار) تأليف هيا أحمد، وإخراج محمد الحملي، بطولة النجم القدير عبدالرحمن العقل وشيماء سليمان وعصام الكاظمي وعدد اخر من النجوم. هذا وسيقام حفل افتتاح فيلم (اوسكار) في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس 23 ديسمبر في مجمع الحمرا مول - سينما غراند - الدور الرابع.


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