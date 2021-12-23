طرح «البرومو» الرسمي لفيلم «قمر 14»

الخميس Al wanees

نشر الفنان خالد أنور البرومو الرسمي لفيلم «قمر 14»، والذي يشارك في بطولته برفقة عدد كبير من النجوم.

وكشف عن الموعد الذي تم تحديده لطرح الفيلم في دور العرض السينمائي، وذلك بعدما تم تأجيل عرضه لأكثر من مرة.

فيلم «قمر 14» من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، وتدور أحداث العمل في خلال 5 حكايات، وكل حكاية تقدم بفنانين مختلفين عن باقي الحكايات. الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والثانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومي الغيط، والرابعة، دينا الشربيني، وأحمد الفيشاوي، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوي وشيرين رضا، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، إخراج هادى الباجوري.

