عمرو دياب النجم الأكثر استماعاً في 2021 بنصف مليار دقيقة

الخميس Al wanees

العمر مجرد رقم.. عبارة شهيرة يجسدها بنجاح النجم عمرو دياب الذي يواصل سيطرته على سوق الغناء في مصر وأيضا الشرق الأوسط، والدليل ما أعلن عنه مؤخرا، تطبيق الموسيقى الأشهر في الوطن العربي «أنغامي»، بعد أن كشف رسميا عن تصدر عمرو دياب قوائم الفنانين الأعلى استماعا خلال عام 2021 محققا 465 مليون دقيقة استماع عبر التطبيق.

وفي تجربة هي الأولى له أتاح تطبيق «أنغامي» معرفة أرقام ونسب استماع المطربين عبر حساب دقائق الاستماع على مدار العام وليس عدد مرات الاستماع للأغنيات، وهو التقييم الذي كشف الكثير من التفاصيل المتعلقة بذوق المستمعين واختياراتهم في مصر والوطن العربي، ولم يختلف الأمر بالنسبة لعمرو دياب الذي تصدر قوائم الاستماع عبر «أنغامي» في العام الماضي، أيضا وفقا لحسابات الاستماع بعدد المرات، وتصدرها هذا العام وفقا للدقائق محققا 465 مليون دقيقة استماع.

وجاء في المركز الثاني محمد حماقي محققا 244 مليون دقيقة، فيما احتل المركز الثالث مطرب الراب «ويجز» بـ 155 مليون دقيقة، وجاءت في المركز الرابع الفنانة الكبيرة فيروز محققة 141 مليون دقيقة استماع، ودخلت بعض الأسماء لأول مرة قائمة الـ «توب 10» الأعلى استماعا في «أنغامي»، مثل تامر حسني الذي جاء في المركز الخامس بـ 133 مليون دقيقة، وفي المركز السادس جاء رامي صبري بـ 126 دقيقة، بينما جاء وائل كفوري في المرتبة السابعة بـ 109 دقيقة، ويليه ناصيف زيتون في المركز الثامن بـ 97 مليون دقيقة، بينما جاء محمود العسيلي في المركز التاسع بـ 97 مليون، وأخيرا في المرتبة العاشرة نانسي عجرم بـ 93 مليون.

حساب دقائق الاستماع في «أنغامي» هذا العام يبدو أقرب إلى حصاد حقيقي لكل الانتاجات الموسيقية التي تم طرحها في 2021، وهذا ينعكس على ترتيب الفنانين وفقا لشعبيتهم وكذلك حجم إنتاجهم الفني، إلا أن الملاحظة الأبرز على طريقة الحساب الجديدة أنها كشفت اهتمام الجمهور بأغنيات الفنانة الكبيرة أم كلثوم وكذلك عبد الحليم حافظ رغم رحيلهما منذ ما يقرب من خمسين عاما، جاءت كوكب الشرق في المركز الثالث عشر محققة 84 مليون دقيقة استماع ومتفوقة على أسماء بارزة في الجيل الحالي مثل أصالة التي حققت 72 مليون دقيقة، وأنغام بـ 52 مليون دقيقة، كما حقق العندليب 36 مليون دقيقة استماع خلال عام 2021 متفوقا على عدد كبير من الأسماء. وخلت قائمة التوب 10 من أسماء مؤدي المهرجانات تماما، وحتى قائمة التوب 20 لم تضم سوى حسن شاكوش والذي جاء في المركز الـ 18 حاصدا 73 مليون دقيقة استماع فقط.

