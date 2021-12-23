تامر حسني والمواهب الشابة على مسرح «المنارة» بالقاهرة

الخميس Al wanees

في مشهد جديد يكشف مدى تواصل الفنان تامر حسني مع جمهوره وحرصه على سعادتهم ، حيث شهد الحفل الذي احياه بمركز المنارة بالقاهرة، الكثير من اللقطات والمواقف المثيرة منها قيام تامر حسني بطلب هاتف من أحد المعجبين من وسط الجمهور وقام بالتقاط صورة «سيلفي» معه، وعندما استعد تامر لالتقاط الصورة رن الهاتف فقام بالرد على صديق المعجب، قائلا: «معاك تامر حسني يا سيف» وهو ما فجر الضحكات وسط الجمهور.

وحرص تامر حسني على دعم بعض المواهب الغنائية الجديدة، وطلب صعود بعض الشباب معه على المسرح، كانت الأولى فتاة تدعى مريم أبو الحجر، وغنى معها أغنيته الشهيرة «اطمن»، ثم قدم أغنية «come back to me» مع الموهبة الشابة دانيا الحريري، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وقدم تامر حسني، مجموعة من الاستعراضات بمصاحبة فرقته الاستعراضية التي تلازمه في معظم حفلاته، كما قام بالرقص على طريقة مايكل جاكسون، ثم عزف على الجيتار مجموعة من أغنياته، وحرص عدد من الجمهور على حمل لافتات برسائل إلى تامر حسني أبرزها «نفسي تحضر فرحي»، و«حلم حياتي أغني معاك».

وقدم تامر حسني مجموعة كبيرة من أغنياته المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها «مبطلناش إحساس»، «كل مرة»، «حلو المكان»، «يانا يا مفيش»، «ارجعلي»، بالإضافة إلى «قسمة ونصيب» وهي الأغنية التي قدمها لأول مرة في حفل غنائي، وغيرها من الأغنيات التي قدمها تلبية لرغبات الجمهور على مدى أكثر من ساعتين متتاليتين، وتخللها استعراضات عالمية بمشاركة راقصات من مختلف الجنسيات مع تراقص مبهر لألسنة النيران مع نغمات كل أغنية.

