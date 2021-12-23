هوس «التريند» يصيب «أهل الفن»

الخميس Al wanees

«هوس التريند».. الوصف الأدق لظاهرة انشغال واهتمام عدد من نجوم ونجمات الفن بـ«تصدر التريند»، حتى وإن كان هذا التصدر على حساب حياتهم الشخصية، ولا يمت بأي صلة إلى أعمالهم الفنية، وهو ما دفع عدداً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للإعراب عن استنكارهم لهذه الظاهرة.

«البحث عن جوجل».. أولى الخطوات التي يدرك بعض الفنانين أهميتها في «تصدر التريند»، لهذا يسعى بعضهم إلى اختلاق القصص والحكايات المثيرة التي تجذب الجمهور وتدفعهم للتعاطف وزيادة عدد مرات البحث على محرك البحث العالمي «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، بحثاً عن قطعة كبيرة من «كعكة التريند».

انفصال وأخبار

مؤخرًا.. تصدرت الفنانة المصرية، منة عرفة، «تريندات سوشيال ميديا»، ولم يكن تصدر «منة» للأخبار نتيجة لمشاركتها في أحد الأعمال الفنية، لكن أزمة شخصية كانت السبب، وذلك بعدما أعلن عن خبر انفصالها عن زوجها الفنان الشاب محمود المهدي، لمدة 48 ساعة فقط.

بدأت قصة انفصال منة عرفة عن زوجها، حينما كشف «المهدي» من خلال خاصية «ستوري» عبر صفحته الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات الشهير «إنستغرام» عن تفاصيل الانفصال، وقال:«تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب، وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها دون توضيح أي تفاصيل».

بمجرد نشر «المهدي» خبر الطلاق، وحذفه متابعة منة عرفة من صفحته على «إنستغرام» ظهرت الكثير من التساؤلات، لتخرج بعد ذلك الفنانة منة عرفة لتعلن هي الأخرى من خلال خاصية «ستوري» عبر صفحتها الرسمية على «إنستجرام»، خبر الانفصال، وقالت: «كل شيء قسمة ونصيب، تم الانفصال وربنا يوفق الجميع».

المثير هنا أن الثنائي «محمود ومنة» لم يكتفيا بالإعلان الخبر، لكنهما سارعا لسرد تفاصيل ما حدث أملًا في الاحتفاظ بـ«صدارة التريند»، ليدخل على الخط عدد من النجوم الذي كشفوا - بدورهم - كواليس الساعات التي سبق انفصال الثنائي، ومن بينهم الفنان محمد نجاتي.

«نجاتي» علق على الأنباء التي ترددت مؤخراً حول علاقته بانفصال الفنانة الشابة منة عرفة عن زوجها الفنان الشاب محمود المهدي قبل عودتهما، قائلاً: «أنا تم الزج باسمي في الحكاية وأولادي بيسألوني عن الحكاية، فالموضوع كان شائك عندي في البيت، ولقيت اسمي جوة حكاية طلاق ومكنتش متوقع أن الموضوع يوصل للمرحلة دي».

مشهد تمثيلي

وأضاف: «أنا بعمل مسلسل اسمه فيلا 101 وبيشاركني فيه نجوم ومنة عرفة طالعة أختي وأنا دكتور أمراض نسا وهي أغمى عليها ومعايا بنتين في المشهد، وكان من الطبيعي إن أنا أشيلها لأني أخوها ولقيتها بتقول وقالتلي أنا ماضية إن محدش يشيلني».

وتابع: «فالمخرج قال هناقش المشهد دا بعدين ومش هنعمله أصلا دلوقتي، دخلنا في مشهد وهي نايمة على السرير وأنا كدكتور نسا بكتشف أن هي حامل، هكتشف ازاي أنها حامل من غير ماكشف عليها، وأجس النبض فرفضت منة، فالمخرج أصر على المشهد واليوم خلص وتاني يوم بيقولولي أنها انفصلت عن جوزها».

واستكمل: «لقيت بعد كده أن الطلاق ده بسبب مشهد انا عملته وأنا معملتش حاجة، والمشهد لا يستدعي ده واكتشفت الكلام ده على الانستجرام الخاص بزوجها محمود المهدي».

واختمم: «أنا إن شاء الله هكون موجود مع دكتور أشرف زكي يوم الأحد، عشان اشوف العقد إذ كان اللي مكتوب فيه أيه اللي مسموح لي أن أعمله وأيه اللي مش مسمحولي، وأنا شايف أن ده شكل من أشكال إهانة المهنة لأننا في مهنة محترمة».

وتأكيدًا لما روجه البعض حول رغبة «منة» و«محمود» في تصدر «التريند» على حساب حياتهم الشخصية، لم تكد تمر 48 ساعة على خبر الانفصال، إلا وأعلن الثنائي عن عودتهما مجددًا، ليس هذا فحسب، لكنهما تحدثا أيضا عن طرح «دويتو» غنائي يجمعهما سويًا.

صور وجدال

«منة» لم تكن الفنانة الوحيدة التي لجأت إلى حيلة افتعال «الأزمات الشخصية» لـ«تصدر التريند»، فقد سبقتها الكثير من الفنانات، من بينهم اللبنانية دوللي شاهين، التي أثارت الجدل الفترة الماضية بعد أن نشرت مجموعة صور ظهرت من خلالها بكدمات وكأنها تعرضت لضرب مبرح، لكن ظهرت الحقيقة غير ذلك.

وصرح مدير أعمال «دوللي» بأنها تعرضت للضرب من قبل مجهولين وأنها غير قادرة على الإدلاء بأي تصريحات، غير أن الفنانة اللبنانية نفت ذلك بعد تصدرها «التريند»، وأكدت أن الصور التي جرى تداولها تعود لأحداث مسلسلها الجديد «المماليك» التي تنشغل بتصويره خلال الوقت الحالي، وهو ما دفع الجمهور للهجوم عليها.

