الجيش الأميركي يضرب... لقاح لـ«كورونا» وكل متحوراته

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واشنطن - الوكالات: كشف موقع «ديفينس نيوز» بأن باحثين في مركز «والتر ريد» الطبي التابع للجيش الأميركي تمكنوا من إنتاج لقاح قادر على توفير الحماية ضد جميع متحورات فيروس «كورونا» الحالية والمستقبلية، ومنها «أوميكرون» بالإضافة إلى فيروسات «سارس» التي قتلت ملايين الأشخاص. ونقل الموقع عن مدير فرع الأمراض المعدية في مركز «والتر ريد» قوله إن المرحلة الأولى من التجارب البشرية تخضع للمراجعة النهائية، بعد أن أظهرت نتائج إيجابية.

وتسعى شركات الأدوية لتطوير لقاحاتها لتوفير حماية من المتحور الجديد، ونقلت وكالة «رويترز» عن المتحدث باسم شركة «أسترازينيكا» أنهم اتخذوا، بالتعاون مع جامعة «أكسفورد» خطوات أولية لإنتاج لقاح لمتحور «أوميكرون».

في غضون ذلك خلصت دراسة علمية جديدة إلى أن المصابين بمتحور «أوميكرون»، وجرى تطعيمهم بالكامل قبل ذلك، سيحظون بمناعة فائقة ضد «كورونا». ووجدت الدراسة التي أعدها باحثون في جامعة «أوريغون» للصحة والعلوم أن العدوى الخارقة تسبب استجابة مناعية ضد فيروس «كورونا» ومتحوراته كافة. ونشرت نتائج الدراسة في المجلة الطبية الأميركية المرموقة.

وذكرت الدراسة أن مستويات الأجسام المضادة كانت فعالة بنسبة أكبر وصلت إلى 1000% مقارنة بتلك التي لوحظت بعد أسبوعين من الجرعة الثانية من لقاح «فايزر» المضاد لمرض «كوفيد- 19». وقال المؤلف الرئيسي في الدراسة، فيكادو تافيسي «لا يمكنك أن تحصل على استجابة مناعية أفضل من ذلك». وأضاف أن هذه اللقاحات فعالة جدا ضد الإصابات الشديدة بالأمراض موضحا «دراستنا تشير إلى أن الأشخاص الذين جرى تطعيمهم ثم تعرضوا لعدوى «كورونا» يتمتعوا بمناعة فائقة». أما مارسيل كيرلين، الذي شارك أيضا في الدراسة، فقد اعتبرها «نهاية اللعبة» بالنسبة إلى مرض «كوفيد-19». وتابع «بمجرد تلقيحك ثم تعرضك للفيروس، فمن المتحمل أن تكون محميا ضد المتغيرات المستقبلية» وقال إن نتائج الدراسة تشير إلى أن الحماية ستكون طويلة الأمد، وستخفف من شدة الوباء في جميع أنحاء العالم».

من جهته سعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى طمأنة الأميركيين بشأن قدرة بلادهم على التصدي للتفشي المتسارع للمتحور «أوميكرون» الذي بات مهيمنا في الولايات المتحدة.

وقال بايدن، فجر أمس إن الأوضاع تثير القلق حيال «أوميكرون» لكنه شدد على ضرورة «عدم الهلع» مؤكدا أن الأوضاع حاليا مغايرة لما كانت عليه في مارس 2020. وأضاف «هناك 200 مليون شخص تلقوا كامل الجرعات اللقاحية. نحن جاهزون، وأكثر إلماما. علينا فقط أن نبقي على تركيزنا».

وأشار الرئيس الأميركي إلى وجود «ثلاثة اختلافات رئيسة» حالية مقارنة بمرحلة بداية الجائحة، أولها توافر اللقاحات، ولكن أيضاً وفرة معدات الحماية الشخصية لمقدمي الرعاية الذين يتعين عليهم التعامل مع تدفق الأشخاص غير الملقحين إلى المستشفيات، فضلا عن وجود المعرفة المتراكمة حول هذا الفيروس. ورغم ذلك، حرص بايدن على تحذير أولئك الذين لم يتلقوا تطعيمهم بالكامل، قائلاً إن لديهم «سبباً وجيهاً للقلق»، مشددا على أن التطعيم يشكل «واجبهم الوطني». وقال بأسف إن «الذين قرروا عدم تلقي التطعيم مسؤولون عن خياراتهم الخاصة، لكن هذه الخيارات تُغذيها معلومات مضللة على شاشات التلفزة والشبكات الاجتماعية». وندد الرئيس الأميركي بالسلوك «غير الأخلاقي» لبعض الشركات التي تجني الأرباح من خلال السماح بنشر أكاذيب «يمكن أن تقتل زبائنها».

