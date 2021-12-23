تحذير أممي: الأنظمة الصحية الأوروبية على حافة الهاوية

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جنيف - الوكالات: حذر أكبر مسؤول في منظمة الصحة العالمية في قارة أوروبا، من أن زيادة حالات الإصابة بمتغير «أوميكرون» ستدفع الأنظمة الصحية الأوروبية نحو حافة الهاوية.

وقال هانز كلوغ، مسؤول المنظمة الاممية في أوروبا أن «عاصفة أخرى» قادمة ويجب على الحكومات الاستعداد للزيادات الكبيرة في حالات الإصابة.

وجاء تحذيره في الوقت الذي أعادت عدة دول فرض قيود التباعد الاجتماعي. وأعلنت ألمانيا عن قواعد جديدة لما بعد عيد الميلاد، بما في ذلك فرض قيود على إقامة الحفلات.

ونقلت «رويترز» عن كلوغ قوله «يمكننا أن نرى عاصفة أخرى قادمة. في غضون أسابيع سيهيمن «أوميكرون» على المزيد من دول المنطقة، ما يدفع الأنظمة الصحية المنهكة بالفعل إلى حافة الهاوية». وأضاف مسؤول الصحة العالمية في أوروبا «يمكن أن يؤدي حجم الإصابات الجديدة الهائل، بفيروس «كورونا» إلى المزيد من دخول المستشفيات وتعطيل واسع النطاق للأنظمة الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية» وتابع «الحكومات والسلطات بحاجة إلى إعداد أنظمة الاستجابة للفيروس للطفرة الكبيرة القادمة».

