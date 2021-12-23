السودان.. 13 واقعة اغتصاب في احتجاجات الأحد!

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جنيف - الخرطوم - الوكالات: كشف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان انه تلقى تقارير عن تعرض 13 امرأة وفتاة لاغتصاب فردي وجماعي من قبل قوات الأمن خلال احتجاجات في السودان الأحد بينما أفاد أطباء من المعارضة بمقتل شخص ثانٍ.

واجتذبت مظاهرة الأحد مئات الألوف من الناس إلى العاصمة الخرطوم للاحتجاج على الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر والاتفاق المبرم يوم 21 نوفمبر لإعادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى منصبه. واحتشد المتظاهرون عند القصر الرئاسي حيث حاولوا الاعتصام قبل تفريقهم في مساء ذلك اليوم.

وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفادة صحافية إن المكتب تلقى تقارير عن 13 واقعة اغتصاب فردي وجماعي بالإضافة إلى تقارير عن تحرش قوات الأمن جنسيا بالنساء أثناء محاولتهن الفرار. ولم تذكر تفاصيل الاغتصاب المزعوم أو الاغتصاب الجماعي. وأضافت «ندعو إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل وشامل في مزاعم الاغتصاب والتحرش الجنسي وكذلك مزاعم وفاة وإصابة المحتجين نتيجة الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة، ولا سيما استخدام الذخيرة الحية».

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان إن شخصا قُتل بعد إصابته في الرأس برصاص قوات الأمن في أم درمان على الجهة المقابلة للخرطوم عبر النيل، وهو ثاني شخص يلقى حتفه نتيجة الحملة الأمنية يوم الأحد ليرتفع إجمالي عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للجيش منذ أكتوبر إلى 47. وكانت اللجنة قد ذكرت في وقت سابق أن أكثر من 300 أصيبوا في عدة مدن خلال الاحتجاجات، بعضهم بالرصاص الحي والبعض بسبب عبوات الغاز المسيل للدموع.

وقالت هيئة محامي دارفور، وهي جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان، في بيان «إن بروز ظاهرة الاغتصاب يشير إلى التطور في نوعية الجرائم المرتكبة ضد الثوار لذلك الانضمام لحملة ملاحقة الجناة ومن يقفون خلفهم واجب على الكافة للحيلولة دون إفلات الجناة من العقاب الرادع».

في غضون ذلك قال مصدران مقربان من رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إن الاخير أبلغ مجموعة من الشخصيات القومية والمفكرين اجتمعت معه بأنه يعتزم التقدم باستقالته من منصبه. وأضاف المصدران أن المجموعة دعت حمدوك للعدول عن قراره، إلا أنه أكد إصراره على اتخاذ هذه الخطوة.

وفي 21 نوفمبر الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء اتفاقا سياسيا يتضمن عودة حمدوك إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية) وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديموقراطي. ورغم إعادة حمدوك إلى منصبه من دون حكومته، فإن هذا الاتفاق وُوجه برفض المعارضين للإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة في الفترة الماضية.

