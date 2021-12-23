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ضم 15 مليون مصري لمنظومة التأمين الصحي


«القاهرة» - الوكالات: بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر د. خالد عبدالغفار، وزير للتعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة د. خالد عبدالغفار، قراراً بضم فئات جديدة تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وإتاحة الخدمات الصحية مع ضمان جودتها.
وأوضح رئيس هيئة التأمين الصحي د. محمد ضاحي، أن الفئات التي تم ضمها تشمل الفلاحين وعمال الزراعة، وعددهم 6 ملايين و478 ألفا، وفئة أصحاب الأعمال، وعددهم مليون و803 آلاف و155 مواطنا، بالإضافة إلى 700 ألف من سائقي التاكسي والميكروباص، و65 ألفا و600 مواطن ضمن فئات العمالة غير المنتظمة من الصيادين، علاوة على 33 ألفا و157 مواطنا من أعضاء النقابات المهنية (الفنانين والتشكيلين والممثلين).
وأضاف أنه تقرر ضم 6 ملايين و200 ألف مواطن من (عمال المناجم والمحاجر والمقاولات، وعمال النقل والشحن) للانتفاع بخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وأشار ضاحي إلى أن إجمالي الفئات التي تقرر إضافتها لمظلة التأمين الصحي، بلغ نحو 15 مليونا و280 ألف مواطن، ليرتفع إجمالي منتفعي التأمين الصحي إلى 68 مليونا و930 ألفا و829 مواطنا، بنسبة تغطية تأمينية 68% من إجمالي الشعب المصري.


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