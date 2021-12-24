«أليلا الجبل الأخضر».. إطلالة من السماء على الماء

النهار Weekend

يعتبر فندق و منتجع أليلا الجبل الاخضر، الأكثر زيارة في سلطنة عمان الساحلية في منطقة الخليج العربي، وهو فندق فئة الـ5 نجوم يقع في منطقة خلابة بنزوى السياحية.

ويقع اليلا الجبل الاخضر في قلب منطقة الروزي الجذابة للزوار في مدينة نزوى، ويقصده السياح من كل مكان بالعالم، وهو على مقربة من سبلة حيل الديار ويمتاز بتصاميمه الداخلية المطورة حديثاً.

ويقع أليلا الجبل الأخضر الفاخر جداً على ارتفاع 2000 متر فوق مستوى سطح البحر، ويوفر إطلالات على جبال الحجر، كما يضم مسابح داخلية وخارجية وجيم ومرافق للأعمال، بالإضافة إلى توفر خدمة الواي فاي مجاناً.

ويضم الفندق قائمة خدمات حديثة ومنتقاة بعناية، من قبل أمهر اختصاصي الفنادق بالعالم، وتناسب الغرف والأجنحة الفندقية كل الأذواق الأمر.

وتضم الفيلات الفاخرة مسابح خاصة وأجنحة مع شرفات وإطلالات على جبال الحجر، وتوفر للضيوف أماكن إقامة مكيفة مع جهاز تلفزيون ذي شاشة مسطحة بقنوات فضائية ومرافق الشاي/ القهوة وشرفة أو تراس.

ويوفر أليلا الجبل الأخضر أماكن عديدة لتناول الطعام بما في ذلك مطعم جونيبر وصالة ذا روس، وتشتمل المرافق الأخرى المتوافرة على مكتبة وأماكن متعددة لإقامة الفعاليات ومركز عافية وسبا وبوتيك سبا أليلا.

ويوفر المنتجع مجموعة متنوعة من الأنشطة اليومية بما في ذلك رياضة المشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات واليوغا ودروس الطبخ والتنزه في الأودية أو مجرد القيام برحلة إلى القرى لتجربة كرم ضيافة الشعب العماني.

ويمكن الوصول إلى مكان الإقامة فقط عن طريق سيارات الدفع الرباعي، ويمكن ترتيب خدمة النقل بسيارات الدفع الرباعي عند الطلب مقدماً قبل 24 ساعة من تاريخ الوصول مقابل كلفة إضافية. كما يقع مطار مسقط الدولي على بُعد 190 كم من هناك، ويوفر مكان الإقامة مواقف مجانية للسيارات.

ويمتاز الفندق بموقعه الأمثل لاستكشاف المناظر الطبيعية الوعرة المعروفة في المنطقة، ويعتبر أليلا الجبل الأخضر ملاذاً للمسافرين من عشاق المغامرة، والطبيعة وأولئك الذين يسعون إلى الابتعاد عن الأجواء الحارة.

