ء«المتنبي».. زُقاق بغداد العابر للطائفية

النهار Weekend

اجواء قادمة من حكايات «ألف ليلة وليلة» تجمع كل ثقافات الدنيا في شارع يمتد على طول 700 متر وسط العاصمة العراقية بغداد، ويختصر تاريخها الطويل. ومآسيها التي لاتنتهي.

شارع المتنبي اشهر ازقة بغداد موعود بعودة مبهجة ومميزة انتظرها البغداديون طويلا حيث تستعد العاصمة العراقية لاعادة افتتاح شارعها التارخي بحلة جديدة بعد ان قررت السلطات العراقية اطلاق الاحتفال المركزي بالاعياد من الشارع بالتزامن مع موعد افتتاحه بشكل كامل.

وشهد الشارع البغدادي الشهير خلال الاشهر الماضية اعمال صيانة شملت المكتبات الموجودة بالشارع وإنارته ليلاً وتحديث المباني بشكل يناسب عراقة ومكانة الشارع الثقافي وعلى الطراز العمراني البغدادي القديم التي تتميز به العاصمة العراقية منذ عقود طويلة.

وقال أمين بغداد علاء معن في بيان إن «مشروع تأهيل زقاق المتنبي حقق نسب إنجاز متقدمة» مشيراً الى «التحضير لتنظيم فعاليات الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية وانطلاقها من المتنبي» واضاف أن «المشروع يتضمن فقرات عدة اتضحت منها معالم واجهات الأبنية والمحال وتصاميم عربات الباعة الجوالين واللوحات الإعلانية للمحال والأعمدة والإنارة الحديثة التي تعكس أهمية زقاق المتنبي لدى البغداديين».

ولفت الى «المساعي بأن يكون زقاق المتنبي آهلاً بالحركة التجارية ليلا، أسوة ببقية شوارع العاصمة، وعودة الأنشطة التجارية لساعات متأخرة من الليل في جميع شوارع ومناطق بغداد».

ووجه أمين بغداد «بتنظيم احتفالات الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية في زقاق المتنبي بالإضافة إلى التوجيه بإنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن ونصب نشرات الزينة الخاصة باحتفالات أعياد الميلاد في الزقاق»، مؤكداً، أن «رئيس الوزراء يتابع بشكل يومي وحثيث الأعمال الجارية بتأهيل زقاق المتنبي».

شارع للثقافة

يعرف سكان العاصمة وزوراها أن زيارة بغداد لاتكتمل الا بجولة في شارع المتنبي يوم الجمعة، حيث يكتظ شارع الثقافة الذي يتوسط العاصمة بالرواد والزوار. وبعد الخطوات الأولى لدخولك الشارع ترى دور الطباعة والنشر والتوزيع وأصحاب المكتبات البسيطة التي تفترش في الشارع وتتخذ من الشارع مكاناً لها.

وما يميز الشارع أن الغالبية العظمى من الكتب المعروضة لا يوجد عليها رقابة كذلك ترى الكم الكبير من التنوع في الإصدارات الأدبية والسياسية والتاريخية والدينية والعلمية وغيرها من الكتب التي بعضها يباع بأسعار لا تتجاوز الدولار الواحد، فيما يصل بعضها إلى أكثر من 30 دولاراً اميركياً.

وفي نهاية الشارع تجد مقهى الشابندر الشهير الذي يشكل معظم رواده من زائري شارع المتنبي كذلك المركز الثقافي البغدادي الذي يحتضن مختلف الفعاليات الثقافية والاجتماعية إضافة إلى مبنى القشلة الذي تقام فيه بعض المهرجانات الفنية والندوات الاجتماعية، كما يطل تمثال أبو الطيب المتنبي على نهر دجلة.

ملتقى المجتمع

ويقول الكاتب زيدان الربيعي الذي يعد من رواد شارع المتنبي، إن «المثقفين العراقيين بصورة عامة، وبقية شرائح المجتمع لا يستطيعون تفويت فرصة الحضور في شارع المتنبي صباح كل يوم جمعة، لأن هذا الشارع بات ملتقى جميلا للكثير من الشرائح المهمة في المجتمع، فإذا كان يعتقد البعض أن رواده فقط هم من شريحة المثقفين، فإن هذا الاعتقاد يجافي الحقيقة ويفندها، بدليل أن الكثير من الرياضيين والفنانين والاكاديميين والعائلات، وحتى الشباب والاطفال باتوا من رواد هذا الشارع الجميل جداً الذي يحق للعراقيين التفاخر به، لأنه قد يكون الصورة الجميلة الوحيدة التي يمكن ان يقدّمها العراقيون الى الخارج بكل فخر واعتزاز، لأن هذا الشارع يجمع كل طوائف المجتمع العراقي».

وتابع، أن «شارع المتنبي الذي يحتوي على مكتبات عريقة جداً تضم الكثير من امهات الكتب يقصده المثقفون العرب والأجانب منذ زمن طويل جداً، حتى أن الشاعر الهندي الكبير طاغور قام بزيارته، فضلاً عن ذلك أن الشارع الذي يقع على نهر دجلة الخالد يمثل سياحة جميلة للبعض، لأنه توجد فيه عبّارة تنظم سفرات نهرية كل يوم جمعة وتقوم بتقديم الاغاني العراقية الاصيلة الى من يكون عليها، كذلك هناك زوارق صغيرة تستخدم للسياحة النهرية، او تقوم بعمليات نقل بين جانبي الكرخ والرصافة، لأن بعض رواد الشارع يحرصون على وضع سياراتهم الخاصة في جانب الكرخ من أجل التمتع برحلة نهرية صباح كل يوم جمعة».

توقيع الاصدارات

وأوضح في حديثه لـ «النهار»، أن « الشارع يقوم بتنظيم فعاليات مختلفة منها ثقافية تتمثل بتوقيع الاصدارات الجديدة من قبل مؤلفيها، كذلك يحرص على تنظيم الندوات الثقافية التي تناقش مختلف القضايا، فضلاً عن ذلك تقام فيه معارض للفن التشكيلي وتقدم فيه بعض الاعمال المسرحية، وأيضاً للرياضة حصتها في الشارع، حيث تنظم جلسات لتكريم ابطال الرياضة العراقية بمختلف الالعاب من قبل رابطة ملتقى القشلة الرياضي في شارع المتنبي. كذلك يوجد في رابطة المتحف الجوال الذي يحتوي على صور واعمال اثرية تعود لمختلف الحقب الزمنية من تأريخ بلاد ما بين النهرين، وفيه جلسات للشعر والغناء وحتى النقد له حصته في هذا الشارع، كذلك التصوير الفوتوغرافي».

وأردف، أن « شارع المتنبي تعرض الى بعض الهزات الكبيرة منها قرار حظر التجوال صباح يوم كل جمعة بعد تفجير قبة الامامين العسكريين في سامراء عام 2005، الامر الذي أثر تأثيراً كبيراً على عمل اصحاب المكتبات فيه، حتى أن الكتبي المعروف الراحل نعيم الشطري وثق مأساة ذلك الحظر ببيت شعر دارمي شعبي قال فيه: كل الذي يقل لك زين قل له كذاب.. الشطري صار اسبوع لم يبع كتاب!» وهذا الدارمي يرمز الى معاناة اصحاب المكتبات في عدم بيع الكتب بسبب ذلك القرار الذي استمر اكثر من عام، كذلك شهد الشارع تفجيراً إرهابياً ضخماً بسيارة مفخخة في عام 2007 ادى الى مقتل العشرات من اصحاب دور النشر والمكتبات ورواد الشارع، وآخر الهزات التي ضربته تمثلت بجائحة «كورونا» إذ إن قرار حظر التجوال في يومي الجمعة والسبت قد الحق الكثير من الاضرار بأصحاب المكتبات ودور النشر، وكذلك أثر هذا القرار على رواد الشارع».

وختم الربيعي حديثه لـ «النهار»، بالتأكيد على، أن « شارع المتنبي يمثل صورة زاهية جداً للعاصمة العراقية بغداد، لأنه يمثل ملتقى جميلاً للغاية لكل العراقيين دون أن يكون هناك أي تمييز يذكر بين رواده، لأنه يلم شمل العراقيين».

رئة ثقافية

كما يصف القاص والروائي إبراهيم سبتي، شارع المتنبي بأنه «رئة العراق الثقافية، لأنه يمثل واقع الثقافة والادب والفنون هو ليس شارعا لعرض الكتب بقدر ما هو موقع ثقافي ورمز بات يشكل مصدرا مهما لنشر الكتاب بأنواعه ان كان جديدا او قديماً».

ويؤكد في حديثه لـ «النهار» انه «عندما تحتاج إلى مصدر ما فمؤكد ستجده في شارع المتنبي والعجيب في الامر ان اصحاب المكتبات يعرفون جيدا سنة طباعته ومؤلفه وعدد صفحاته عن ظهر قلب، انها الخبرة والممارسة التي تمتد الى عشرات السنين.

حكاية الشارع.. من «درب زاخي» إلى «المتنبي»

اضافة الى ذلك فان الشارع ملتقى للأدباء والمثقفين من شتى مناطق العراق وهم يقتنصون الفرصة لتحقيق ذلك، ويمثل لهم نقطة تواصل واستمرار في رفد الثقافة بما تحتاجه. انه ينبوع لاينضب من المعارف التي لاتقف عند حد معين».

ويعتقد السبتي أن «الكثير من الاماكن الثقافية لم تنجح في سلب الشارع اهميته ورونقه ومكانته باعتباره واقعا عراقيا فرض نفسه رغم عظم الاحداث التي مرت بالعراق ولكنه في كل زمان يرتدي حلة جديدة، وليست الكتب وحدها هي المحور في الاهتمام والارتياد ، بل وجود المطابع ودور النشر أسهم كثيرا في زيادة زواره وخاصة ايام الجمع حين يروم الاديب والمثقف طباعة نتاجه هناك فاكتسب اهمية مضافة».

ويكشف السبتي أن «فعاليات يوم الجمعة غنيّة عن التعريف وهي تنتشر في البيت الثقافي البغدادي وساحة القشلة وغيرها . انه كرنفال ثقافي لا يمكن المرور به باعتباره احد شوارع بغداد التراثية فحسب، انما هو متنفس حيوي لرواد الثقافة والادب بكل أعمارهم». يعتبر شارع المتنبي من أقدم وأشهر شوارع العاصمة بغداد ويمثل منبراً من منابر ثقافتها على مر العصور ويضم الشارع بين جنباته سوق السراي التي تعود بداياتها إلى سوق الوراقين في العصر العباسي. ويبلغ طول شارع المتنبي الواقع في قلب العاصمة العراقية بغداد نحو 700 متر ممتدا بين شارع الرشيد والضفة الشرقية لنهر دجلة في جانب الرصافة من بغداد.

وحمل الشارع خلال العصر العباسي اسم «درب زاخي» وهي كلمة ذات اصول أرامية واستمرت هذه التسمية حتى فترة حكم السلطنة العثمانية حيث شيد حكام بغداد الاتراك أنذاك «القشلة» (الثكنة العسكرية) عام 1850، واتخذوا منه معسكراً لجيشهم أطلقوا عليه تسمية «الخامنية» وهي كلمة تركية تعني «ثكنات الجيش». وفي فترة الاحتلال الانكليزي للعراق تحول مبنى القشلة الى مقر للحاكم العسكري البريطاني وتغيرت تسمية الشارع إلى «شارع السراي».

أما عن اقتران هذا الشارع باسم الشاعر العربي أبو الطيب المتنبي فيقول نعيم الشطري، وهو مثقف عراقي وصاحب محل لبيع الكتب في شارع المتنبي إن «تسمية الشارع باسم المتنبي تعود إلى عام 1936، بعد أن شكل ملك العراق آنذاك فيصل الأول، لجنة لتسمية الساحات والشوارع وكان نصيب الشارع أن يقترن بالمتنبي».

