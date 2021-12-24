دلال الشايجي: اختبار «كارز» تقييم لتحديد شدة التوحُّد عند الطفل

النهار Weekend

التقت « النهار « دلال سليمان الشايجي اخصائي نفسي اكلينيكي – ماجستير في اضطراب التوحد لتحدثنا عن اضطراب التوحد وأنواعه وكيفية التعامل معه من خلال هذا اللقاء»:

عرفينا باضطراب التوحد؟

هو اضطراب نمائي يصيب الاطفال تبدأ الاعراض بالظهور على الطفل في عمر 3 سنوات.

يتضمن فقداناً لبعض المهارات اللغوية والاجتماعية لدى الطفل. مثل فقدان التواصل والتفاعل مع الناس وايضا التواصل البصري واللغوي والتواصل الاجتماعي.

كيف يتم اكتشاف المرض؟

من خلال التقييمات والتشخيص. اذا اكتشفت الام ان طفلها بدأ يفقد المهارات من بعد عمر السنتين. او تأخر في اللغة وتأخر في المهارات الاجتماعية واللعب، فيجب ان تصطحب الطفل الى التشخيص مع طبيب الطب التطوري لعمل المسح التطوري للطفل ومعرفة جوانب التأخر عنده. ومعرفة هل هذا التأخر يرجع الى اضطراب او تأخر طبيعي. وبعدها يتم تشخيص الطفل والبدء في برامج التدخل المبكر.

تشير بعض الدراسات الى ان الاصابة باضطراب التوحد عائد الى البيئة الخارجية او العوامل الوراثية؟

اضطراب التوحد حتى الان لم تعرف الاسباب الرئيسية المسببة لهذا المرض حتى الان.

والدراسات حتى الان تبحث في هذا المجال.

أغلب الدراسات تشير الى الجانب الوراثي ودوره الكبير في هذا الامر. فالاسرة التى لديها تاريخ في الاعاقات اياً كانت الاعاقة تكون الاسرة الاكثر عرضة لاصابة طفلها باضطراب التوحد.

ولكن حتى الان العلم لم يثبت هذا بشكل كامل ونحتاج الى مزيد من الدراسات.

أهم الاضطرابات في المهارات الاجتماعية لدى مرضى التوحد؟

ترجع الى الآتي:

يفضل الطفل اللعب وحده ويرفض وجود الأقران معه في البيئة ومشاركتهم ويرفض ايضا التفاعل معهم اثناء اللعب.

وداخل المنزل يكون لدى الطفل عالمه الخاص مختلفاً عن اخواته وخصوصا المقربين في نفس عمره. نجد اهتماماته وطريقه لعبه تكون مختلفة عن اخوته فبالتالي نجد ان هذا الطفل يميل للعب بطريقته واسلوبه المختلف مما يعتبره اسلوباً ممتعاً بالنسبة له.

ايضا من المهارات الاجتماعية لدى طفل التوحد ممكن ان يرفض الاشخاص الغرباء ويحتاج وقتاً طويلاً للتكيف معهم وتقبلهم والثقة بهم.

وماذا عن المهارات اللغوية؟

من الامور المنتشرة بشكل كبير لدى اطفال التوحد هى الإيكولاليا وتعني اضطرابا في عملية التواصل. على سبيل المثال عندما أساله ما أسمك؟ يردد ما اسمك؟ هذه من خلال التدريبات والعلاج اللغوي والجلسات وعلاج النطق واللغة يبدأ الطفل في التحسن والتطور في المجال اللغوي. لديهم ايضا تأخر واضطراب في المهارات اللغوية بشكل عام. عندهم قلب للضمائر يعني ما يعرف انا او انتى عندما اساله. عندهم خلط للضمائر وهذه مشكلة اساسية نلاحظها عند اطفال التوحد.

كيف يؤثر ذلك على سلوك مريض التوحد وتفاعله مع المجتمع المحيط به؟

ننادي بالدمج الاجتماعي والتعليمي. وانا كشخص مسؤول ومؤسس لمشروع الدمج التعليمي لاطفال التوحد داخل الكويت. انا ارى ان طفل التوحد يتميز بكونه مختلفاً عن الاطفال الاخرين. سلوكياته قد لا تؤثر على الاطفال خاصة وقد تلقي برامج تدخل مبكر وبرامج سلوكية واختلافه بالعكس قد يضيف للاطفال الاخرين. وايضا ينمي عندهم مهارات التعاون وحب الاختلاف وتقبله. فبالتالي سلوكياته لا تؤثر بشكل سلبي عليهم. خاصة اذا كان موجوداً في مجتمع مدرسي او خارجي متقبل هذا الطفل ويحبه بدون شروط. بالتأكيد استطيع ان اجعل هذا التأثير ايجابياً وليس سلبياً.

ما دور الأسرة والمؤسسات الخاصة تجاه الطفل الذي يعاني من التوحد؟

دور الاسرة مهم جدا حتى لو التحق الطفل ببرامج التدخل المبكر او مراكزه. دائما ننصح الاسرة بالحضور والتعاون مع هذا الطفل داخل المركز. ومتابعة خطة الطفل العلاجية واهدافه والعمل على هذه الاهداف داخل البيت. خصوصا اذا شعر ولي الامر بصعوبة في المنزل فنحن دائما موجودون لدعمه وتدريبه وان نسهل الحياة عليه اكثر.

هل للتوحد درجات؟

نعم. هناك الدرجة الشديدة والمتوسطة والبسيطة. وهذا يكشفه اختبار «كارز» للتوحد. فهو تقييم لتحديد شدة التوحد عند الطفل. نعمله من خلال ملاحظة الطفل في بيئة اللعب وبعدها يبين لنا الاختبار في اي مستوى يقع الطفل.

العلاج؟

لا يوجد حتى الان علاج دوائي. لان التوحد لا يعتبر مرضاً هو اضطراب يقتصر على العلاج السلوكي والعلاج الوظيفي وعلاج النطق واللغة , وهذه العلاجات المعتمدة عالميا لاطفال التوحد. فالعلاج السلوكي او التدخل المبكر هى علاجات شاملة لكل مهارات الطفل يتم تقييم الطفل وتصميم الخطة العلاجية المناسبة له , والجلسات العلاجية المكثفة للطفل ومن ثم تخفيف عدد ساعات هذه الجلسات حسب استجابة الطفل وتطوره. لا يوجد شفاء من التوحد . يظل الطفل طوال حياته مع هذا الاضطراب. ونحن دورنا كمختصين معالجين ان نطور من هذا الطفل ليصل الى افضل امكاناته ويكون شخصاً مستقلاً في حياته وفعالاً في مجتمعه.

