ديانا كرزون تحيي حفلاً ضمن ليالي «إكسبو دبي»

النهار Weekend

تحيي المغنية ديانا كرزون اليوم حفلا جماهيرياً في «اكسبو دبي».

ويأتي الحفل ضمن السهرات الجماهيرية التي ينظمها المعرض العالمي لأبرز نجوم الغناء العربي، بموازاة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحتضنها إمارة دبي حتى شهر ابريل المقبل. وستقدم ديانا في الحفل، تنويعات طربية ما بين أغنياتها الخاصة، إضافة إلى مكس من أغنيات بلاد الشام، كما ستغني ميديلي لأشهر أغنيات الدبكة المشهورة في الاردن وفلسطين.

ومن بين الأغاني التي ستقدمها ديانا، أغنية «لفلفني» من كلمات عمر ساري وألحان محمد بشار وتوزيع خالد مصطفى، والتي قدمتها لأول مرة أمام جمهور «مهرجان جرش للثقافة والفنون»، الصيف الماضي.

