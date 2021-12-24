«برا المنهج».. أول ظهور لحسن الرداد بعد وفاة «حَمَوَيْه»

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في أول ظهور إعلامي له منذ وفاة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبد العزيز، احتفل الفنان حسن الرداد بفيلمه الجديد فيلم «برا المنهج» في إحدى دور العرض بالقاهرة، وهو العرض الذي شهد حضور عدد كبير من النجوم فيما غابت بطلة العمل الفنانة روبي عن العرض الخاص وبرر مخرج الفيلم عمرو سلامة غيابها بسبب انشغالها بتصوير عمل فني، والتقط ماجد الكدواني صورا مع صناع الفيلم، بجوار ماكيت لـ «الشبح» الذي ظهر ضمن أحداث العمل، كما ظهر النجم أكرم حسني الذي أكد حضوره لمساندة صناع الفيلم.

تدور أحداث الفيلم حول الطفل اليتيم نور، الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك، مختبئا من العالم، وتنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

يذكر أن العرض العالمي الأول لفيلم «برا المنهج» كان في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي أقيم في الفترة من 6 - 15 ديسمبر، وهو العرض الذي غاب عنه بطل الفيلم ماجد الكدواني، بسبب عدم حصوله على تأشيرة دخول المملكة العربية السعودية نتيجة لعدم تلقيه لقاح كورونا.

«برا المنهج» بطولة النجم ماجد الكدواني بالإشتراك مع الفنانة روبي والطفل عمر الشريف وأسماء أبو اليزيد وأحمد خالد صالح ودنيا ماهر، ومدير التصوير أحمد بشارى «شيكو»، وهو قصة وإخراج عمرو سلامة وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة.

