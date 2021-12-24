نسرين طافش تطلق عطرها الخاص

النهار Weekend

انضمت الفنانة نسرين طافش إلى قائمة النجوم الذين أطلقوا عطورا خاصة بأسمائهم، كنوع من أنواع البيزنس الخاص بهم بعيدا عن عالم التمثيل أو الغناء، ويستغلون في ذلك شهرتهم ونجوميتهم الكبيرة، لتحقيق أعلى المبيعات.

وكشفت نسرين طافش عن مجموعة من العطور بعنوان «نسرينا»، حيث روجت لهم عبر حسابها الشخصي على تطبيق «إنستغرام، ونشرت صورا دعائية لعطرها والذي يتكون من ثلاثة أنواع وصفتها بـ «ساحرة وراقية وجذابة».

وقد سبق نسرين طافش الكثير من النجوم والفنانين العرب بإطلاق منتجات خاصة بهم، تحديدا عطور تحمل أسماءهم، بعضها لم يحقق نجاحا كبيرا، وهو ما حدث مع النجم عمرو دياب الذي أطلق في مايو من هذا العام، عطرا يحمل اسم «34»، ووصل سعره ما يعادل 1975 جنيهاً مصرياً.

يذكر أن نسرين طافش تحضر حاليا، لمسلسل سوري بعنوان «جوقة عزيزة»، وتلعب خلاله شخصية عزيزة وهي أول امرأة في سورية تؤسس مسرحاً لفنون التمثيل والغناء والرقص باسمها في الثلاثينيات من القرن الماضي، رغم معارضة المجتمع للفن بشكل عام آنذاك، وسيتم التصوير قريبا.

