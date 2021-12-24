عائلة سمية الألفي تطلب الدعاء لها

النهار Weekend

كشف محمد الألفي، شقيق الفنانة الكبيرة سمية الألفي، عن تفاصيل حالتها الصحية، بعد إجراء عملية استئصال ورم بمنطقة الصدر داخل أحد المستشفيات بالقاهرة.

وأوضح الألفي أن شقيقته خضعت لجراحة استئصال ورم خبيث في منطقة الصدر وتحت الإبط في الغدد الليمفاوية، مؤكدا أنها الآن بخير، ومن المقرر أن تمكث عدة أيام في المستشفى بعد إجراء العملية بناء على تعليمات الأطباء، حيث يرافقها ابنها الفنان أحمد الفيشاوي وعدد من الأقارب.

وكان آخر ظهور للفنانة سمية الألفي في العرض الخاص لفيلم «ريتسا»، وحرصت على الحضور لدعم ابنها أحمد الفيشاوي، الذي يقوم ببطولة العمل مع عدد كبير من النجوم، أبرزهم محمود حميدة، وأمير المصري، ومي الغيطي.

وأخيراً، ظهرت الفنانة سمية الألفي تلفزيونيا بعد غياب طويل عن الأضواء، وكشفت تفاصيل خاصة عن حياتها مع النجم فاروق الفيشاوي، مؤكدة اعترافه بخيانتها بعد عام واحد فقط من زواجهما، كما تحدثت عن اللحظات الأخيرة في حياته، مؤكدة أنها كانت أصعب فترة في حياتها، مضيفة: «أكثر حاجة ندمت عليها إني مكنتش مراته في آخر أيامه».

وبكت سمية الألفي وهي تحكي آخر لحظات حياته، مشيرة إلى أنها ظلت معه لرعايته رغم أنها لم تكن زوجته، وأكملت: «رحل في هدوء وهو نائم في غرفة المستشفى بعدما أكل من يدي».

وسمية الألفي من مواليد 23 يوليو 1953، حصلت على شهادة الليسانس من كلية الآداب قسم علم الاجتماع من جامعة القاهرة، بدأت العمل في مجال الفن خلال سبعينيات القرن العشرين من خلال التلفزيون ثم المسرح حيث شاركت بمسرحية «أولاد علي بمبة» عام 1976، ثم فيلم «الحساب يا مدموزيل» بنفس العام، لتتوالى بعدها أعمالها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

ومن أبرز أعمال سمية الألفي «علي بيه مظهر و40 حرامي، الرايا البيضا، بوابة الحلواني، وليالي الحلمية» وغيرها، وعلى الجانب الشخصي تزوجت 4 مرات، الأولى من الفنان فاروق الفيشاوي والذي أنجبت منه نجليها، الفنان أحمد الفيشاوي وشقيقه عمر فاروق الفيشاوي، وبعد طلاقهما تزوجت من الملحن مودي الإمام، والذي انفصلت عنه بالطلاق أيضا، ثم تزوجت من المخرج جمال عبدالحميد في زواج استمر لفترة قصيرة انتهى كسابقيه بالطلاق، وآخر أزواجها كان الفنان مدحت صالح، وقد انتهى أيضا بالطلاق.

