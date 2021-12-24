نصيحة بـ... جناح بعوضة!

الاخيرة

أنا فرد مستقل متابع للشأن السياسي والباقون كتل سياسية إسلامية وقومية ويسارية... إلخ، ضمنها مئات وآلاف الدكاترة والمختصين السياسيين والتكنوقراط، ومع ذلك أستغرب بل وأحزن من الأخطاء الكبرى لاجتهاداتهم، فقد آمنوا ولم نؤمن بتوجهات الثوريين العرب اليساريين والإسلاميين مثل صدام وعرفات والبشير وبن لادن ومن لف لفهم، وآمنا في المقابل - منذ يومنا الأول ومازلنا- بنهجنا الخليجي فتساقطت أصنامهم عام 90 وتعززت قناعاتنا، واتضح أن أنظمتنا الخليجية هي المثال والقدوة المخلصة والمنجزة التي رجع كثير منهم ليثني عليها...

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في الداخل... آمنت بعدم قدسية الدستور وحاجته إلى التنقيح والتعديل مع التجربة ولمواكبة المتغيرات، كما أوصى بذلك الآباء المؤسسون وآمنوا بشعار «إلا الدستور» الذي دمَّر الدستور، كما دعوا لـ «نبيها خمس دوائر» وعارضناه لعدم منطقيته ولكونه عكس ما هو قائم في الديموقراطيات الأخرى من زيادة الدوائر لا تقليصها، وقلنا إنه سيضاعف كل الموبقات التي ادّعوا أنه سيقضي عليها، أي نقل وشراء الأصوات والفرعيات والتخندقات الضارة، وحصل تماماً ما قلناه وعادوا يطالبون بتغيير الدوائر الخمس التي خوّنوا من لم يدعوا لها دون اعتذار منه، وقاطعوا انتخابات الصوت الواحد وعارضناهم كذلك، وقلنا: إن إسقاط المرسوم يتم عبر التقيُّد بالدستور والنزول للانتخابات وحصد الأكثرية اللازمة لإسقاطه بالتصويت ضده، وعادوا للمشاركة وحصدت المعارضة ما يقارب 42 صوتاً من 50 بالمجلس ضمن نظام الصوت الواحد. مما يعني أنهم لو نزلوا الانتخابات آنذاك لحصدوا الأغلبية وأسقطوا ذلك المرسوم دون تظاهرات واقتحامات ومحاكمات وهجرات...

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ومن الأمور التي كانت القوى السياسية تطالب بها - وكنا أول من اعترض عليها باللقاءات والمقالات لسنوات - التوسع بتوزير النواب من مبدأ «درء المفاسد»، فالوزراء النواب يدمر كثير منهم الهيكل الإداري بالوزارات ويفشون الظلم الفادح بالتعيينات والترقيات الانتخابية البراشوتية، والاعتراض الآخر على توزير النواب قائم على مبدأ «جلب المنافع»، فالتوسع بالتوزير من خارج المجلس يأتي بالكفاءات التي لا تأتي بها الانتخابات وتضيف للعاملين تحت قبة عبدالله السالم عدداً ونوعاً... ومن يشير لتجربة ما قبل 30 عاماً أي تجربة 1992 نقول: اضمنوا لنا نواباً بتجرد وإخلاص وتفاني من وُزروا آنذاك ونعني مشاري العنجري وعلي البغلي وجاسم العون وأحمد الربعي... ولكل حادث حديث!

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آخر محطة:

لمّحنا في مقال الأمس المعنون «الصعود من الأسفل أفضل» إلى ما يحدث من أخطاء جسام في العمل الحكومي بعكس العمل الخاص، ومن التلميح إلى التصريح والحاجة لأن يبدأ أبناء أسرة الخير عملهم في الوزارات والإدارات الحكومية من أول السلم كَي يكتسبوا الخبرة اللازمة، - ويمكن تقييم قدراتهم - وليختلطوا بصغار الموظفين والمواطنين العاديين ويطلعوا على مشاكلهم ومعاناتهم، ولا مانع بعد ذلك من الترقي السريع لهم كي يصبحوا أكفاء أمناء تتطور الوزارات والأجهزة الحكومية على أيديهم فيحصدوا الشكر والثناء الذي ينتقل منهم إلى مَنْ عيَّنهم بدلاً من حصد الغضب والإحباط... قديماً قيل «النصيحة بجَمَل» ولدينا بالعادة «النصيحة لا توزن بجناح بعوضة»!

