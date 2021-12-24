الاخيرة

تأسست في الكويت عام 1953 مدرسة ونادي لتعليم الطيران نظريا وعمليا تحت اسم «مدرسة ونادي طيران الكويت» وذلك تنفيذا لرغبة سعادة الشيخ عبدالله المبارك الصباح رئيس دائرة الامن العام ورئيس الطيران، وكان الغرض من تأسيس هذه المدرسة هو تدريب الشباب الكويتي في مختلف علوم الطيران، وتصادف وجود مصطفى صادق في الكويت وهو مدير سابق لشركة طيران عربية وكان قد تعرف على الشيخ عبدالله المبارك الذي عرف عنه خبرته السابقة فى الطيران كطيار حربي ومدير شركة طيران وكلفه الشيخ بعمل كل ما يلزم لانشاء هذه المدرسة فسافر مصطفى صادق اولا الى بريطانيا وتعاقد مع وزارة الطيران المدني البريطاني لارسال كبير المدربين للاشراف على الطلبة الطيارين واختبارهم ومنحهم شهادات واجازات الطيران فاختارت وزارة الطيران الكابتن بول لاش ليكون كبيرا للطيارين وممتحنا لهم ثم اشترت المدرسة ثماني طائرات من نوع اوستر خاصة للتدريب خمسة منها من نوع اوستر ايجلت وثلاثة من اوستر اوتوكارز والمعروف عن طائرة الاوستر انها طائرة خفيفة مخصصة لغرض التدريب والاستطلاع يعود تاريخ صنعها الى عام 1950 وهي تحمل شخصين وهناك نوع اخر يحمل اربعة اشخاص، وتعمل الطائرة بواسطة محرك من نوع جيبس جور «4 سلندر» طول الطائرة 23 قدما وطول الجناحين 32 قدما واقصى ارتفاع لها عشرة الاف قدم وسرعتها القصوى 215 كيلومتراً في الساعة.

وبعد وصول طائرات الاوستر والكابتن بول لاش الى الكويت سافر مصطفى صادق الى القاهرة وتعاقد مع بعض المدربين لتعليم الطيران وهم السادة:

الكابتن محمود فريد والكابتن عادل عبداللطيف، والكابتن انور ابو العلا، والكابتن علي كامل وقد اتخذ النادي مقرا له في مطار النزهة في مكتب قديم للجمارك غير مستعمل فادخل عليه بعض التعديلات والاصلاحات واصبح ناديا للطلبة وكانت هذه المدرسة تقبل الطلبة الكويتيين والراغبين في الطيران وكانت تقبل ايضا الراغبين في التعليم من الاجانب والوافدين نظير 30 روبية لكل ساعة طيران وكان الطلبة يتلقون بجانب الدروس العملية دروسا ومحاضرات في نظرية الطيران وقانون الطيران والملاحة الجوية والارصاد الجوية وبعد فترة امتلك النادي عددا من الطائرات من طراز «دوف»، و«لاهيرون» تم طائرات من طراز «كاربيو».

وكان يتبع نادي الطيران حظيرة لصيانة الطائرات ويقوم على الصيانة والفحص الفني لكل الطائرات فريق من المهندسين تابعين لشركة متفرعة من الخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحار، وكان الكابتن بول لاش كماسبق وقلنا مخول من قبل وزارة الطيران المدني البريطاني لاعطاء اجازة طيار خاص معترف بها في بريطانيا والعالم وفي نفس الوقت كان النادي يمنح اجازة طيران كويتية وارسلت مدرسة الطيران بتشجيع من الشيخ عبدالله المبارك الصباح الطلبة الحاصلين على اجازة طيار خاص الى بريطانيا وانضموا للدراسة في مدرسة «هامبل» للطيران وحصل اكثرهم على اجازة طيار تجاري واجازة طيران آلي معترف بها دوليا وقد تقلد كثير منهم المناصب القيادية الأولى في السلاح الجوي الكويتي والخطوط الجوية الكويتية والادارة العامة للطيران المدني كما هو موضح فيما يلي:

1 - مرزوق العجيل: تقلد منصب آمر سلاح الطيران قبل ان يتقاعد.

2 - فهد العتيقي: عمل فترة مساعدا لمدير الطيران المدني تم تفرغ للاعمال التجارية.

3 - عبدالله السمحان : وصل الى منصب مدير عام الطيران المدني بمرتبة وكيل وزارة مساعد.

4 - غازي جميل قدومي: آمر مدرسة الطيران برتبة عقيد.

5 - حنا شحيبر: آمر سرب النقل الجوي بسلاح الطيران.

6 - بدر حسين الصايغ: عمل فترة طويلة بالسلاح الجوي تم عين مديرا

لمكتب رئيس الاركان.

7 - عبدالله صالح العلي: هو الشخص الوحيد ضمن هذه الدفعة الذي لم يكمل مشواره في الطيران بعد حصوله على شهادة طيار خاص بعد عودته من بريطانيا.

8 - داود مرزوق البدر: كان مديرا لمطار الكويت الدولي قبل ان يتقاعد.

9 - سفر معرفي: تقلد منصب رئيس الطيارين ورئيس عمليات الطيران بالسلاح الجوي.

10 - عبدالله خالد السميط: قائد الدفاع الجوي ونائب قائد سلاح الطيران قبل ان يتقاعد.

11 - بدر فرج العتيقي: قائد قوات الطيران والدفاع المدني.

12 - شريف جميل بيضون: عمل لفترة طويلة في الخطوط الجوية الكويتية ثم بعد ذلك طيارا بشركة طيران الشرق الأوسط.

13 - جاسم يوسف المرزوق: آخر منصب له في الخطوط الجوية الكويتية هو عضو مجلس الادارة المنتدب كما كان يطير ايضا على اسطول المؤسسة كأي طيار آخر.

14 - باسم شحيبر: وصل الى منصب رئيس العمليات ورئيس الطيارين بالخطوط الجوية الكويتية.

15 - لؤي رضا حجاوي: عمل فترة طويلة في الخطوط الجوية الكويتية ثم عمل طيارا على اسطول الخطوط الجوية الاردنية - عالية.

16 - فلاح السمدان: كان موظفاً بقسم المنافست بميناء الكويت، ثم طار بنادي الطيران وحصل على اجازة الطيران، ثم دخل الطيران العسكري، وبعد ذلك تحول للعمل بالخطوط الجوية الكويتية، فطار على طائرة «الكوميت» ثم بوينغ 707 ثم بوينغ 747 الجبارة.

استمر هذا النادي يدرب الشباب الكويتي في مختلف مجالات الطيران - وارسل أول دفعة من المراقبين الجويين الكويتيين عام 1956 الى القاهرة وكذلك عمل النادي على تدريب وتأهيل اول - مهندس طيران كويتي عام 1961 واهتم كذلك بارسال بعض الشباب الكويتي الى الخارج لاكتساب المهارات في مجال ادارة المطارات.

قدم النادي خدمات لا تنسى في مجال التعليم والتدريب في مجالات الطيران وكان وراء هذا الشيخ عبدالله المبارك الصباح الذي كان لا يبخل على النادي باهتمامه الشخصي الخاص وتشجيعه حيث كان يسافر اكثر من مرة كل سنة الى بريطانيا للاطمئنان بنفسه على الوضع الدراسي للطلبة هناك ويلبي مطالبهم.

وقد استمر هذا النادي في العمل منذ تأسيسه في عام 1953 الى عام 1962 عندما انشئ سلاح الطيران الكويتي واخذ على عاتقه تدريب الشباب الراغب في الانخراط في السلك العسكري وبدأت الخطوط الجوية الكويتية بالاتفاق مع وزارة التربية ارسال شباب الكويت الى الخارج لدراسة مختلف علوم الطيران.

هذا وقد كان للنادي مهمات ونشاطات اخرى كنقل الجنود والحرس الى الحدود في الحالات الطارئة ومراقبة حدود البلاد كما حدث ايام تحرشات عبدالكريم قاسم عام 1961 واستخدمت طائرات النادي لاعمال البحث والانقاذ والكشف عن الاراضي الصالحة لانشاء المطار في الكويت واكتشاف وتصوير اماكن تجميع المياه الجوفية والنفط، وقد زودت بعض طائرات النادي بحمالات لاسعاف المرضى في الحالات المستعجلة من الأماكن النائية في البلاد ونقلهم الى المستشفيات كما زودت طائرة بمعدات الرش للمبيدات الحشرية وقد استخدمت هذه الطائرة ايضا لإبادة الجراد.

وترحيبا بزيارة العاهل السعودي الملك سعود بن عبدالعزيز فقد قامت الطائرات التابعة للنادي بالقاء المناشير الورقية واكياس الحلوى بهذه المناسبة السعيدة ومن اجل تدريب الطلبة على النزول في مختلف الظروف والأماكن فقد نزلت طائرات النادي على ارض ثانوية الشويخ والمطلاع والجشعانية ومعسكر الجنود في حيوان والأطراف والاحمدي والضباعية وجزيرتي فيلكا وبوبيان.

وقد قامت طائرات نادي الطيران بالهبوط في المطارات المزدحمة بالحركة ليتعود الطالب على التكيف مع أنظمة وحركة هذه المطارات كمطارات البصرة وعبادان والبحرين واستجاب النادي لرغبة ادارة المعارف بالسماح لطلبة المدارس لزيارة النادي ومشاهدة الطائرات».

