وزير الدفاع: القوات المسلحة درع الوطن

أول النهار

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر أن رجال القوات المسلحة هم «درع الوطن وسده المنيع» في مواجهة مختلف التحديات واضعين نصب أعينهم دائما حفظ أمن البلاد واستقرارها وسلامة أراضيها.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع عقب جولة تفقدية قام بها على عدد من وحدات الجيش رافقه فيها نائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد الناصر وعدد من القيادات العسكرية.

استهل وزير الدفاع جولته بزيارة إلى (لواء صالح المحمد الآلي 94) حيث كان في استقباله آمر (اللواء) العميد الركن محمد الخرينج وعدد من الضباط حيث استمع إلى شرح حول آخر ما تم تنفيذه من مهام وواجبات ضمن الخطط وال برامج التدريبية والتأهيلية المعتمدة وطبيعة وحجم الجهود التنسيقية والتعاون المشترك مع مختلف القطاعات العسكرية في البلاد كما اطلع على الأسلحة والمعدات والآليات العسكرية المستخدمة والتعرف على طبيعة عملها ودورها بالمهام المسندة إليها.

وأشاد بالروح المعنوية العالية لمنتسبي (اللواء) وبما يتمتعون به من كفاءة وقدرة ويقظة واستعداد دائم لتنفيذ مختلف المهام والواجبات بالتعاون والتنسيق مع إخوانهم من منتسبي (الداخلية) بما يعكس حجم التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين القطاعات العسكرية في البلاد والذي هو ثمرة التخطيط والتنسيق والتدريب المستمر.

بعد ذلك انتقل وزير الدفاع إلى (لواء مبارك المدرع 15) حيث كان في استقباله مساعد آمر القوة البرية العميد الركن عبدالله الجبعة وعدد من قيادات القوة البرية حيث استمع إلى إيجاز مفصل قدمه آمر (اللواء) العقيد الركن يوسف العلي بين من خلاله مهام وواجبات وتشكيلات اللواء والتمارين والتدريبات التي يتم اعتمادها لإعداد وتأهيل منتسبيه والتي تهدف إلى المحافظة على درجة جاهزيتهم واستعدادهم.

واطلع وزير الدفاع خلال زيارته على المعرض العسكري الذي يشمل الآليات والمعدات المستخدمة في (اللواء) حيث استمع إلى شرح عن طبيعة عملها وما تتميز به من مواصفات فنية وقدرات قتالية.

وقد أثنى على ما شاهده من جاهزية واستعداد لمنتسبي اللواء والتي تعكس حجم الجهود المخلصة والعمل الجاد الذي يبذلونه في سبيل تنمية قدراتهم واستثمار خبراتهم لتحقيق التجانس والانسجام والمرونة في تنفيذ مختلف المهام والواجبات الموكلة إليهم. ونقل وزير الدفاع خلال جولته تحيات وتقدير حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء لمنتسبي الجيش على جهودهم المخلصة وعطائهم المتواصل والدؤوب لحفظ أمن البلاد.

وعبر عن فخره واعتزازه بما شاهده خلال جولته من احترافية في التدريب والتجهيز بما يؤكد أن للوطن حماة وأن جيشنا الباسل الذي أقسم أبطاله على الولاء والوفاء لوطنهم ولقيادتهم الحكيمة وشعبهم الوفي هم صمام الأمان في مختلف الظروف والأزمان.

وأكد وزير الدفاع أن «استكمال مسيرة البناء والتطوير لقواتنا المسلحة ستكون بعون الله تعالى بسواعد أبنائه المخلصين والمتسلحين بالعلم والمعرفة».

