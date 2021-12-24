فيصل الحمود لحسن استخدام وسائل التواصل

أول النهار

استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ السفير فيصل الحمود، في مكتبه بقصر السيف، اليوم، الإعلامي الكاتب الصحافي عبدالله صاهود الفضلي، حيث تم خلال اللقاء تبادل الاحاديث المتعلقة بمجال الاعلام الالكتروني ودور الشباب البارز في إيصال وإبراز الوجه المشرق للشباب من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة.

وشدد الحمود على أهمية حسن استخدام التكنولوجيا الحديثة بما يفيد المجتمع، وعدم الانجراف وراء سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الذي نرى جميعاً آثاره المدمرة للشباب والمجتمع، مؤكداً على أنه يجب تطويع هذه الوسائل بما يفيد وطننا وينمي مهارات شبابنا على مختلف المستويات.

