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أول النهار

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عزام الصباح: للقطاع الخاص دور فاعل في المشاريع التنموية


أكد سفير الكويت لدى إيطاليا الشيخ عزام الصباح أن للقطاع الخاص دوراً وطنياً ومساهمات فاعلة في تطوير وإنجاح المشاريع التنموية، كما أنه يتميز بالتحدي والمبادرة تحت أي ظرف اقتصادي، الأمر الذي يعكس حجم الوتيرة المتزايدة للحركة الاقتصادية والاستثمارية عالمياً، وذلك خلال لقائه الرئيس التنفيذي لمجموعة فنكنتييري التجارية لصناعة السفن والموانئ جوسيبي بونو. وأفادت السفارة الكويتية لدى إيطاليا في بيان أن بونو أشاد خلال اللقاء ببرنامج «رؤية الكويت 2035» التنموي والذي يعد القطاع الخاص جزءاً مهما في نجاحها، معرباً عن التطلع لتحقيق الشراكة المتكاملة للقطاع الخاص الصناعي بين الكويت وإيطاليا.
كما أعرب عن التطلع لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص الصناعي الكويتي ونظيره الإيطالي باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة.


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