الكويت دخلت «التقصِّي الوبائي»

الأولى

دخلت الكويت مرحلة التقصي الوبائي بعد رصد 12 حالة مصابة بمتحور «اوميكرون»، حيث كثفت رحلة البحث عن المخالطين للمصابين وسؤالهم عن المواقع التي زاروها والأشخاص الذين التقوا بهم تمهيدا لاستدعائهم واخضاعهم للفحص.

واستعدادا لأي طارئ وبائي خاصة مع عودة الاصابات اليومية بـ«كورونا» الى خانة الأرقام المئوية، اصدرت وزارة الصحة تعميما اوقفت بموجبه الاجازات الدورية للموظفين كافة اعتبارا من 26 ديسمبر الحالي وحتى 31 يناير المقبل.

وأوضحت في التعميم انه يأتي «انطلاقا من حرصها على حسن تنظيم العمل وتقديم افضل الخدمات، ونظرا للوضع الصحي الوبائي العالمي والمستجدات المترتبة على انتشار فيروس كورونا المتحور».

من جهته أعلن عضو اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة كورونا د. خالد السعيد أن المناعة المجتمعية في الكويت ستكون سبباً في تخفيف حدة الموجة الوبائية القادمة وتخفيف الضغط على المنظومة الصحية.

من جهة اخرى، اعلنت الادارة العامة للطيران المدني انه لا يسمح بالسفر خارج الكويت للمواطنين الذين مضى 9 اشهر على تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح «كورونا» واعتبارهم غير مكتملي التحصين ما لم يتلقوا الجرعة التعزيزية (التنشيطية) وذلك اعتبارا من يوم الاحد الثاني من يناير المقبل. وكانت وزارة الصحة اعلنت عن توسيع شريحة المستفيدين من الجرعة التعزيزية (الثالثة) من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتشمل الفئة العمرية من 16 عاما فما فوق.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالله السند ان هذه الخطوة تأتي في اطار الجهود المستمرة لمواكبة التطورات الصحية العالمية والخطوات الوقائية لصون صحة وسلامة المجتمع.

وأوضح ان تقديم الجرعة الثالثة متوافر «دون موعد مسبق» في مركز الكويت للتطعيم بمنطقة مشرف من الأحد الى الخميس (من التاسعة صباحا حتى السابعة مساء) ويوم السبت (من العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا).

وأضاف انه تم تخصيص 18 مركزا اضافيا للرعاية الصحية الأولية لتقديم الجرعة التعزيزية باجمالي 36 مركزا «وفقا للموعد المحدد مسبقا عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة».

وأشار الى امكانية الحصول على التطعيم ضد امراض الشتاء الموسمية «الانفلونزا- الالتهاب الرئوي البكتيري- نيوموموكال» «دون موعد مسبق» وذلك للفئة العمرية 6 اشهر فما فوق من خلال 58 مركزا للرعاية الصحية الأولية وعند تلقي الجرعة التعزيزية (الثالثة) من اللقاح المضاد لـ«كورونا».

من جانب آخر اعلنت وزارة الصحة تسجيل 143 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 414413. وقالت انه تم تسجيل 33 حالة شفاء ليرتفع بذلك اجمالي عدد المتعافين الى 411178 مبينا ان نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 99?22%.

وأوضحت انه لم يتم تسجيل اي حالة وفاة جديدة جراء الاصابة ليستقر اجمالي عدد الحالات المسجلة عند 2466 حالة.

وذكرت ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في اقسام العناية المركزة بلغ ست حالات في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 769 ووصل اجمالي عدد الحالات في اجنحة «كوفيد -19» الى 18. وأضافت ان عدد المسحات التي تم اجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 20527 ليصبح مجموع الفحوصات 5778849، مشيرا الى ان نسبة الاصابات لعدد هذه المسحات بلغت 0?7%.