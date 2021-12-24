الجمعة 24 ديسمبر 2021 ,20 جمادى الأولى 1443
رقم العدد:
4328
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
إيمانيات
النهار Weekend
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
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دندرة
القروض الشخصية تسجل أعلى زيادة خلال سنوات... لا تكون النية... هروب جماعي !
دندرجي
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