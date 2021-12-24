تسامح ديني

الأولى

بالعباءة والحجاب، قامت السفيرة البريطانية لدى الكويت بيلندا لويس بزيارة إلى مسجد الإمام الصادق -عليه السلام- أتبعتها بأخرى إلى الحسينية الجعفرية. وخلال الزيارة أشادت السفيرة بالتسامح الإسلامي، وبالأخلاق السامية التي تحض عليها ديانات السماء. واستمعت بيلندا لويس خلال الزيارتين إلى شرح مفصل عن دور المسجد في تهذيب النفوس، ومقاومة الشرور، ونشر المحبة والمودة بين البشر، من دون النظر إلى لون أو جنس أو مستوى ثقافي واجتماعي، كما استمعت لشرح عن حادثة التفجير الإرهابي التي شهدها جامع الإمام الصادق في 2015 وكيف ضرب الكويتيون أقوى نموذجاً في الوحدة الوطنية. وفي الحسينية الجعفرية أبدت السفيرة البريطانية إعجابها بالتصاميم الإسلامية التي أضفت على المكان نوعاً من القدسية والتفرد. وأحاطها الحضور علماً بأن الحسينيات يحرص المؤمنون على ارتيادها ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم، وأنها مفتوحة الأبواب لكل الجنسيات التي تضمها الكويت على أراضيها. وفي نهاية الزيارة قدمت السفيرة الشكر الجزيل لمرافقيها ومضيفيها، والداعين لها، مؤكدة ان للكويت خصوصية كاملة في التسامح الديني.