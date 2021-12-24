«الإفتاء المصرية»: الاحتفال بميلاد المسيح جائز ويُؤجر عليه صاحبه

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أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بميلاد السيد المسيح عليه السلام جائز من الناحية الشرعية و«يؤجر عليه صاحبه» مشيرة الى ان الاسلام «ليس في حالة «خصومة» مع الأديان الاخرى.

وقال مجدي عاشور، مستشار مفتي مصر في مقابلة مع قناة «TEN» التلفزيونية إن «أسئلة بجواز أو حرمة التهنئة بميلاد السيد المسيح لم تكن مثارة قبل 50 سنة، والجماعات الإرهابية عملت على إثارة هذه الأسئلة من أجل شق الصف المصري» موضحا أن «الإسلام ليس في خصومة مع أصحاب الأديان ولكن هناك قاسما مشتركا بين هذه الأديان».

وتابع عاشور قائلا «المسلمون ليسوا حراسا على العقيدة لأي أحد، والمطلوب المعاملة بالمثل والتعامل بمنظومة القيم والأخلاق.. والاحتفال بميلاد السيد المسيح يجوز لأنه رسول ونبي من قبل الله، ومن يحتفل به تقربا من الله يؤجر عليه».

وأضاف «من يحرمون الاحتفال بمولد سيدنا عيسى عليه السلام هم من يحرمون الاحتفال بسيدنا محمد «صلى الله عليه وسلم» أيضاً.. إحنا نقول يوم مولد وليس احتفالا، عملا بقوله تعالى: «وذكرهم بأيام الله»، فمولد سيدنا عيسى معجزة في حد ذاته».

