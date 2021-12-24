محاضرة «الأوقاف».. لا «فكر» ولا «مقومات»!

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ألغت وزارة الأوقاف محاضرة «الفكر النسوي وخطره على المجتمع الإسلامي» والتي لم يسعفها تغيير عنوانها الى «مقومات استقرار الأسرة»، حيث كان من المقرر اقامتها صباح أمس على مسرح الوزارة على ان يحاضر فيها عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الكويت د. محمد العصيمي. وأكد مصدر في الأوقاف لـ «النهار» أن إلغاء المحاضرة أتى بسبب موجة الغضب التي جاءت بعد الاعلان عنها، الأمر الذي فضل القياديون في الوزارة عدم اقامتها حتى تحت العنوان الجديد على أن يعاد النظر في جدول المحاضرات المقبلة. واشار المصدر الى ان المحاضر نفسه رفض القاء محاضرته تحت العنوان الجديد ما حدا بالوزارة الى الغائها وعدم الاستعانة بمحاضر غيره.