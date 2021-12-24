أميركا ترخِّص «باكسوفليد» لعلاج «كورونا»

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واشنطن - الوكالات: أجازت إدارة الغذاء والدواء الأميركية «إف دي إيه» الاستخدام الطارئ للأقراص المضادة لـ«كوفيد-19» من مختبرات «فايزر» للمرضى المعرضين لخطر عالٍ والذين يبلغون 12 عاما وما فوق، في خطوة مهمة على صعيد مكافحة الوباء يمكن أن تسمح لملايين المصابين بالحصول على العلاج. والعلاج التي تسوقه «فايزر» باسم «باكسوفليد» هو عبارة عن حبتين تؤخذان مرتين يوميا لمدة خمسة أيام من تاريخ تشخيص المرض، ولخمسة أيام بعد ظهور الأعراض، وفق «إف دي إيه». ويخفض «باكسوفليد» حالات الاستشفاء والوفيات لدى المعرضين للخطر بنسبة تناهز 90% إذا تناولوه خلال الأيام الأولى بعد ظهور الأعراض وفقا للتجارب السريرية التي شارك فيها أكثر من 2200 شخص.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ألبرت بورلا في بيان: «هذا العلاج الاختراقي الذي ثبت أنه يزيد بشكل كبير من حالات الاستشفاء ويخفض الوفيات ويمكن تناوله في المنزل سيغير الطريقة التي نعالج فيها «كوفيد-19»، ونأمل أن يساعد في تخفيف بعض الضغوط الكبيرة التي تواجهها أنظمة الرعاية الصحية والمستشفيات لدينا».