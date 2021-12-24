«البترول» تقترض 3 مليارات

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كشفت مصادر نفطية لـ«النهار»، عن بدء مؤسسة البترول مرحلة جديدة من المفاوضات مطلع يناير المقبل مع جهات التمويل العالمية لاقتراض نحو 3 مليارات دولار خلال عام 2022.

وبينت المصادر، أن اقتراض المؤسسة سوف يرتكز على «بنوك» و«وكالات ائتمان الصادرات»، لتخصيص مبالغ التمويل للمشروعات الرأسمالية التي تحتاجها شركات نفط الكويت والبترول الوطنية والشركة الكويتية للصناعات المتكاملة «كيبك». وأضافت ان المفاوضات الجديدة هي مسعى من مؤسسة البترول للتمويلات الخارجية والبعد عن التمويل الحكومي الذي يعاني من عجز في الموازنة، موضحة ان وكالات الصادرات المستهدفة في تلك الجولة هي «الكورية - الاسبانية - اليابانية »، مشيرة الى ان المؤسسة وشركاتها التابعة حصلت على قروض من تلك الجهات في مراحل سابقة وأبدت مرونة عالية في التفاوض حول تمويلات المشروعات الرأسمالية الضخمة في الكويت.

ولفتت الى ان جميع التمويلات تمتد مدد السداد فيها من 10 الى 13 عاما بنسب وبشروط وبنود خاصة حسب المدد والمشاريع المنفذه، مؤكدة ان جميع التمويلات تحدد.

وتعتمد عقب العرض على مجلس إدارة المؤسسة، موضحة ان اقتراض المؤسسة من وكالات ائتمان الصادرات يعتمد بشكل رئيس على ضمان الوكالات للمشروعات الرأسمالية الضخمة التي تنفذها الشركات التابعة للمؤسسة بضمان القرض.