250 مليون دينار لـ«مدينة التجارة الدولية» في الصبية

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وفق تكليف من مجلس الوزراء لوزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد الدراسات المطلوبة لتنفيذ مشروع مدينة التجارة الدولية في الصبية، قال الرئيس التنفيذي لشركة معرض الكويت الدولي عبدالرحمن النصار لـ «كونا» إن مشروع مدينة التجارة الدولية سيكون من ضمن أكبر المدن لإقامة المعارض في العالم والذي سيمتد على مساحة مليون متر مربع وبكلفة تتراوح بين 200 و250 مليون دينار. وأضاف النصار أن المشروع سيضم أحدث صالات العرض إضافة الى مناطق لوجستية ومولات تجارية وأبراج إدارية وفنادق ومطاعم ومناطق ترفيهية تلبي احتياجات الجمهور وتكون جاذبة للسياح لتعزيز مكانة الكويت عالميا فضلا عن تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة عوائده المالية. وأوضح أن إنشاء مدينة متكاملة بهذا الحجم يتطلب تشريعات قانونية خاصة تسهم في تسريع عجلة الدورة المستندية وتسهيل دخول وخروج بضائع التجار المشاركين في المعارض والمؤتمرات وترويج منتجاتهم الخاصة فضلا عن إتاحة المجال لعرض الصناعات والمنتجات المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للعالم. ولفت إلى أن إنشاء المشروع بشكل متكامل سيعطي مفاهيم جديدة نحو المضي قدما في صناعة المعارض والتسويق والترفيه بحلة جديدة تميزه عن باقي مراكز المعارض في المنطقة. وتوقع أن يكون مشروع مدينة التجارة الدولية الأول من نوعه، إذ يمثل المفهوم المتكامل للمعارض والتسويق والترفيه واستقطاب المواهب المحلية والدولية وتلبية احتياجات الشركات ومنظمي المعارض والزوار