تنظيم نهائي مباراة كأس الأمير؟

محلية

حدث لغط كبير على دعوة مباراة كأس أمير البلاد والاخطاء الاملائية التي كانت عفوية التي جاءت عند طباعة كروت الدعوة فهي ليست بالكارثية وهذا يحدث مع من ينظم مسابقة رياضية وهو قليل خبرة في الرياضة والتنظيم..! ولكن اسمحوا لي بأن أقف عن نقد هذا الامر لكي لا أعطي اهمية كبيرة لهذه الغلطة اللغوية وانما ما جعلني اكتب هذه المقالة هو تواضع وضعف تنظيم المبارة خصوصا في بداية الحفل الذي تم فيها اطفاء الانوار وخروج اللاعبين بعد ان انشدوا النشيد الوطني (كيف يمكن ان ينزل اللاعبون مرتين بالملعب؟) وعمل انارات بألوان نادي القادسية والكويت ووضع مقاطع من اغاني الفريقين (شيء يفشّل) بطريقة ارتجالية لا اعرف من اقترح عليهم هذا الامر والكويت تزخر بالمخرجين المميزين الذين يستعان بهم في الدول الخليجية...؟ فكان «show» ضعيفاً بدرجة امتياز وزاد الطين بلة الاغنية التي عرضت والفرقة التي رقصت.... الخ.

سؤالي للاتحاد (المتهالك إداريا) ألم تشاهدوا افتتاح دورة كأس العرب التي انتهت قبل اسبوع؟ الم تتعلموا بعض فنون الاخراج الموسيقي؟ الم تستفيدوا من الافكار التكنولوجية التي استخدموها (شخصية عبدالحسين عبدالرضا وسعيد صالح)؟ هل ينقص الكويت فنانون او ملحنون او ممثلون لكي يقوموا بعمل فني يناسب مستوى راعي المباراة؟ أنتم بهذا الشووووووو خليتونا شوووووو للدول المجاورة وكأننا في الستينيات من هذا القرن؟ لن أكمل لأن الضرب بالميت حرام.... والله من وراء القصد.

