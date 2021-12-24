العربي.. لاستعادة التوازن أمام النصر

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يطمح العربي إلى استعادة توازنه عندما يواجه النصر في الساعة الـ04:05 مساء اليوم على ستاد الكويت في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الممتاز التي تشهد اليوم أيضاً مباراة اليرموك مع الشباب في الـ06:45 مساءً على ستاد عبدالله الخليفة، ويلعب غدًا السبت الفحيحيل مع التضامن على الملعب ذاته، على أن تختتم الجولة الأحد بمواجهتين ناريتين تجمع الأولى السالمية مع القادسية، ويلتقي في الثانية كاظمة مع الكويت.

وتراجع الأخضر إلى المركز السادس في جدول الترتيب بعد خسارته أمام كاظمة بهدف دون رد في الجولة الماضية وابتعد بفارق 6 نقاط عن البرتقالي المتصدر، وهو مركز لا يليق بحامل اللقب ولا يرضي جماهيره التي وجهت الكثير من الانتقادات للمدرب وللمحترفين. وقد تكون مباراة اليوم الاختبار الأخير للمهاجم السوري علاء الدالي وسط أخبار عن نية الإدارة التخلي عنه هو ومواطنه مارديك مارديكيان والتونسي أيمن محمود الذي انتهى موسمه بسبب الإصابة، مع الإبقاء على الكرواتي جوسيب كينزيفيتش والليبي السنوسي الهادي الذي يعتبر النجم الأبرز للفريق في الوقت الحالي.

ومازال الكرواتي انتي ميشا مدرب العربي يبحث عن التشكيلة المناسبة التي يلعب فيها الفريق بعد أن قام بتغييرات عدة في أكثر من مركز خلال الجولات الخمس الماضية، ومع أن الفريق فاز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل في واحدة، إلا أن الأخضر كان الطرف الأفضل في معظم المباريات وبدا واضحاً أن العلة في الهجوم وتحديداً عدم وجود اللاعب الذي يجيد ترجمة الفرص إلى أهداف.

ويعتمد العربي بشكل كبير على السنوسي الهادي في الجهة اليمنى وبندر السلامة أو علي خلف في الجهة اليسرى إلى جانب الكرواتي جوسيب وسلطان العنزي وسيف الحسان وعبدالله الشمالي.

في المقابل، تعرض النصر لخسارته الأولى في الجولة الماضية أمام الشباب، وهي الخسارة التي أبقته في المركز الخامس بفارق نقطة عن العربي، ولا شك أنه يتطلع كذلك لحصد النقاط الثلاث في مواجهة اليوم والاقتراب أكثر من فرق المقدمة بعد البداية الجيدة. ويملك مدرب النصر سلمان عواد أسماء مميزة خصوصاً في الجانب الهجومي بوجود محمد دحام الذي سجل هدفاً جميلاً في المباراة السابقة، ومحمد عبدالهادي ومشعل فواز ويعقوب الطراروة ودينيس سوسوجو بالإضافة إلى مشاري العازمي وخالد شامان.

وفي المباراة الثانية يتطلع الشباب القادم من انتصار ثمين على النصر إلى تجاوز اليرموك متذيل الترتيب، ويملك الشباب 4 نقاط في المركز الثامن، في حين ما زال اليرموك يبحث عن نقطته الأولى بعد أن نال 5 هزائم في الجولات الخمس الماضي.

وفي مباراة أخرى ضمن صراع الهروب من المؤخرة، يلتقي غداً السبت التضامن صاحب المركز السابع برصيد 4 نقاط، مع الفحيحيل التاسع برصيد نقطتين. التضامن فرّط في الفوز أمام السالمية في الجولة الماضية وتعادل 2-2 بعد أنا كان متقدمأ بهدفين، أما الفحيحيل فقادم من خسارة بهدفين أمام الكويت.

