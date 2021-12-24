أبطال «الطموح» سعداء بإنجازهم في جدة

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عاد الى البلاد وفد نادي الطموح الرياضي بعد اختتام مشاركته الناجحة في بطولة الماراثون والواكاثون التي نظمها مركز العون في مدينة جدة السعودية، حيث تمكن اللاعب البطل حسن سمير عبدالرزاق (شلل دماغي) من احراز كأس البطولة لفئة الشباب والميدالية الذهبية ورقم جديد للبطولة، فيما حققت البطلة مريم احمد ذياب (متلازمة الداون) الميدالية الفضية للفتيات ورقما شخصيا جديدا.

وكان في استقبال الوفد الشيخة شيخة العبدالله الرئيس الفخري لنادي المعاقين وصديقة الانصاري امين السر العام لنادي الطموح واعضاء مجلس ادارة النادي ومنتسبوه وممثلو الهيئة العامة للرياضة وعدد كبير من اولياء الامور وأسر اللاعبين. وأهدى اللاعب حسن سمير واللاعبة مريم ذياب إنجازهما الى سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله والى الشعب الكويتي، معبرين عن سعادتهما بما حققاه في البطولة، وقدما الشكر لمجلس ادارة نادي الطموح والجهازين الفني والاداري على الدعم الطيب الذي مكنهما من تحقيق الانجاز، كما قدما الشكر لمركز العون والأشقاء في المملكة العربية السعودية على الحفاوة وكرم الضيافة وأكدا ان هذه المشاركة منحتهما الكثير من الثقة والتطلع الى تحقيق المزيد من الانجازات في الاستحقاقات المقبلة.

من ناحيتها، هنأت الشيخة شيخة العبدالله نادي الطموح وأبطاله بالانجاز الذي يؤكد تفوق رياضة ذوي الاعاقة الكويتية في جميع المحافل ويعكس ما توليه الكويت من رعاية واهتمام لهذه الفئة الغالية وتمنت لهم المزيد من التفوق والانجاز.

واعربت رئيس مجلس ادارة نادي الطموح ورئيس الوفد رحاب بورسلي عن سعادتها بانجاز ابطال وبطلات نادي الطموح، وقدمت الشكر للدكتورة مها الجفالي رئيس مركز العون واسرة المركز على حسن التنظيم وكرم الضيافة كما قدمت الشكر لوزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري والهيئة العامة للرياضة واولياء الامور ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وادارة الطيران المدني ووزارتي الصحة والداخلية وكل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني على مايقدمونه من دعم مهد الطريق لهذا الانجاز. من جهتها اشادت نائب رئيس الوفد هدى الخالدي بمستوى التنظيم الراقي للبطولة التي شهدت اقامة فعاليات فنية وثقافية شارك فيها لاعبو ولاعبات النادي. في حين قالت المدربة حنان الزيد ان هذا الانجاز لم يأت من فراغ بل كان ثمرة برنامج اعداد مكثف بالكويت، مضيفة: «رغم الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة في الماراثون نجح لاعبونا بالإصرار والعزيمة في تحقيق الانجاز».

