وفاة لاعب عُمانيّ أثناء الإحماء

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توفي لاعب نادي مسقط العماني مخلد الرقادي (29 عاماً) أثناء عملية الإحماء، قبيل انطلاق مباراة فريقه أمام السويق أول من أمس ضمن الجولة السادسة من الدوري المحلي لكرة القدم. وكشفت تقارير إعلامية عمانية أن اللاعب الراحل تعرض إلى نوبة قلبية حادة خلال تدريبات الإحماء لفريقه، ما أدى إلى وفاته. ويظهر فيديو من الاستديو التحليلي للمباراة على القناة العمانية الرياضية، حيث اندهش المذيع بداية من عدم بدء المباراة في موعدها، ليتبين لاحقا أن هناك حالة وفاة في الملعب، ويعلن تأجيل مباراة الفريقين. وسارع الجهاز الطبي بنقل اللاعب مخلد إلى المستشفى فور سقوطه أثناء عملية الإحماء، لكنه توفي في المستشفى الذي نقل إليه وتم إعلان وفاته بشكل رسمي.وكان الرقادي مدافعا لنادي فنجاء، وكان أيضا لاعبا في المنتخب الوطني العماني.