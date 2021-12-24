جوائز كبيرة في الجولة الأولى لـ «الزوارق السريعة»

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تنظم لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري أولى جولات بطولة الكويت للزوارق السريعة (البروكلاس والنزهة) للموسم الحالي والتي ستقام اليوم بدءا من الساعة الواحدة ظهراً في المنطقة البحرية المقابلة للمارينا كريسنت في شارع الخليج العربي على ان تختتم عند الساعة الرابعة عصرا وسيعقبها مباشرة مراسم التتويج. وذكر رئيس اللجنة علي الشمالي أن منافسات الجولة الأولى انحصرت فقط في المتسابقين المواطنين بهدف فتح المجال لهم لتعزيز امكاناتهم وقدراتهم بشكل أكبر لإتاحة الفرصة لتمثيل الكويت في البطولات الخارجية، موضحا انه تم تخصيص جوائز مالية كبيرة على مستوى فئتي السباق ( البروكلاس والنزهة ) ومنوها بأن قناة «كويت سبورت بلس» ستنقل على الهواء مباشرة منافسات الجولة. وبين الشمالي إن الدعوة مفتوحة للجمهور ومحبي سباقات القوارب لمتابعة ومشاهدة السباق بشكل مباشر كما أن الدعوة مفتوحة أيضا لهواة ومحترفي فن التصوير الفوتوغرافي وفن التصوير الجوي للمشاركة في المسابقة التي خصصها النادي لاختيار أفضل صورة أو مقطع فيديو للسباق وتم تخصيص جوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى للفائزين في مسابقة التصوير الجوي ومسابقة التصوير.