«رماية بيان» تنطلق اليوم

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تنطلق اليوم، بطولة نادي بيان الثانية للرماية، والتي تقام على ميادين نادي الصيد والفروسية بمشاركة 60 راميا يتنافسون على مدار يومين في رماية السبورتنغ. وقال أمين السر العام في نادي بيان للرماية فهد الصهيبي، أن البطولة التي تقام للعام الثاني على التوالي ستشهد مشاركة كبيرة من الرماة من أجل الظفر باللقب والصعود لمنصات التتويج. واضاف: «يعمل مجلس إدارة نادي بيان للرماية، على تنظيم مثل هذه البطولات لخلق جو تنافسي بين رماة الكويت الأمر الذي سينعكس ايجابا على مشاركاتهم في الاستحقاقات والبطولات الخارجية سواء القارية أو الدولية، الى جانب اكتشاف المواهب التي ستدعم اللعبة في المستقبل». وتقدم الصهيبي بالشكر الجزيل للجان العاملة في النادي والتي قامت بجهد كبير الفترة الماضية من أجل التجهيز لمثل هذه البطولة، مؤكدا ان بطولة بيان الثانية، ستكون بمستوى تنافسي كبير.وافاد الصهيبي ان نادي بيان سيستمر بتنظيم البطولات القوية، في ظل وجود نخبة كبيرة من الرماة، سيضيفون المتعة على مثل هذه الأحداث.