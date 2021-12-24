للمرة الثامنة.. الأهلي سوبر «أفريقيا»

دوليه

حصد الأهلي المصري لقب السوبر الأفريقي للمرة الثامنة في تاريخه والثانية على التوالي على حساب الرجاء المغربي بالفوز عليه 6 - 5 بركلات الترجيح بعد التعادل 1 - 1 في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت بملعب أحمد بن علي المونديالي بالعاصمة القطرية الدوحة. افتتح الرجاء التسجيل في الدقيقة 13 عن طريق مهاجمه حميد أحداد إلا أن الأهلي عاد بهدف قاتل عن طريق البديل طاهر محمد طاهر في الدقيقة 90. واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للأحمر بعدما أهدر عبد الإله مدكور الركلة الأخيرة للرجاء. وتعرض الأهلي لضربة مبكرة حيث أصيب عمرو السولية قبل إطلاق صافرة البداية ليخرج وينزل بدلا منه ياسر إبراهيم في قلب الدفاع مع تقدم حمدي فتحي للوسط. وجاءت المباراة قوية من الفريقين نادرة الفرص مع التحفظ الدفاعي الواضح من الفريق المغربي الذي لجأ للتراجع وترك الاستحواذ للأهلي مع شن هجمات مرتدة سريعة. وعاب الأهلي عدم وجود رأس حربة صريح مع الاعتماد على الثلاثي بيرسي تاو ومجدي أفشة وحسين الشحات ما سهل مهمة الرجاء.

وتمكن الرجاء في أولى محاولاته الهجومية من تسجيل الهدف الأول بعد تمريرة من الحافيظي للظهير الأيمن مدكور الذي سدد كرة قوية لمست قدم ياسر إبراهيم وتغير اتجاهها نحو المرمى قبل أن يكملها حميد أحداد في الشباك. بعدها ارتبك الأهلي وأهدر الرجاء فرصة قتل المباراة بعدما أضاع لاعبوه فرصتين متتاليتين إحداهما من انفراد بمحمد الشناوي الذي تصدى للكرة ببراعة. بعدها عاد الرجاء للخلف وأغلق منطقته تماما ولم تنجح محاولات الأهلي في الوصول لمرمى الحارس أنس الزنيتي. وتدارك بيتسو موسيماني مدرب الأهلي خطأه في الشوط الأول ودفع برأس الحربة محمد شريف على حساب أيمن أشرف لتتعدل الطريقة من 3/4/3 إلى 4 /3/3 ليدخل أفشة إلى مركز صانع الألعاب ويتحول تاو والشحات إلى مركزي الجناحين وأمامهم محمد شريف. وبالفعل تحسن أداء الأهلي كثيرا لكن ظل الدفاع المغربي هو الأبرز وفي الدقيقة 59 قام موسيماني بتغييره الثاني وأشرك أحمد عبد القادر بدلا من حسين الشحات في تبديل زاد من قوة الأحمر الهجومية كثيرا. وأجرى موسيماني تغييره الثالث بإشراك طاهر محمد بدلا من ياسر إبراهيم في الدقيقة 75 ليسيطر الأهلي تماما على الكرة ويندفع بقوة للهجوم وسط تشجيع ناري من جماهيره. وكان الرجاء في طريقه لحصد اللقب عندما وصلت المباراة للدقيقة الأخيرة لكن البديل طاهر محمد طاهر نجح في تسجيل هدف التعادل للأهلي ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للأهلي.

