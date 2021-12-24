.. ويقترب خطوة من ريال مدريد

دوليه

اقترب الأهلي خطوة جديدة من ريال مدريد في قائمة الأكثر تتويجا بالألقاب القارية عالميا حيث يتصدر الفريق الإسباني القائمة برصيد 26 بطولة بينما يأتي الفريق المصري في المركز الثاني برصيد 24 بطولة. وأصبح لدى الأهلي 10 ألقاب بدوري أبطال إفريقيا بجانب لقب واحد لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية و8 ألقاب للسوبر و4 ألقاب لبطولة إفريقيا أبطال الكؤوس ولقب وحيد لكأس الأفروآسيوية. وكان الأهلي قد تصدر قائمة الأكثر تتويجا بالألقاب القارية عام 2014 برصيد 19 بطولة إلا أن ريال مدريد نجح في تخطيه. من جانبه نجح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في معادلة رقم البرتغالي مانويل جوزيه المدرب السابق للفريق الأحمر بعدما توج بالسوبر الإفريقي مرتين متتاليتين.

