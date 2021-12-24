فاطمة الزهراء (عليها السلام) وصفاتها المثلى

إيمانيات

فاطمة الزهراء (عليها السلام) ريحانة النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) وقاعدة أهل بيت الرسالة وأُمّ الأئمّة (عليهم السلام)، وامتداد النبوّة. الزهراء (عليها السلام) التي قلّدها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الأوسمة حينما قال: «يا بُنية أما ترضين أن تكوني سيِّدة نساء العالمينَ»، وفي موضع آخر: «فاطمةُ بضعةٌ مني يُريبني ما رابها»، وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «أتاني ملك فسلّمَ عليَّ فبشرني أنّ الحسن والحسين سيِّدا شباب أهل الجنّةِ، وأنّ فاطمة سيِّدة نساء أهل الجنّةِ». فاطمة الزهراء (عليها السلام) أعظم امرأة في شرفها ودينها ومكانتها عند بارئها فهذا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الناطق بلسان الوحي يخاطبها: «يا فاطمة إنّ الله تعالى يغضبُ لغضبك ويرضى لرِضاك»، ويخاطب النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) المسلمين معرِّفاً بفاطمة ومُخبراً عنها: «إنّ أفضلَ نساء أهل الجنّةِ، خديجةُ بنت خويلد وفاطمةُ بنت محمّد ومريمُ بنت عمران وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون».

كانت السيِّدة الزهراء (عليها السلام) مع أبيها (صلى الله عليه وآله وسلم) في كلّ موقف، تحسّ بحزنه على قومه فتتألّم، وتستمع إلى ابتهالاته في جوف الليل، وهو يسأل ربّه الغفران لقومه لأنّهم لم يطّلعوا على الجانب المشرق من الدعوة، في دعاء خاشع رحيم: «اللّهمَّ اغفِر لقومي فإنّهم لا يَعلمون»، فتخشع لروعة الدعاء وروحيّة الدعوة.

لذلك أحسّت بمسؤولياتها تجاه أبيها، وهو ينهض بعبء قيادة الدعوة الجديدة إلى النصر، فمضت تعطيه كلَّ ما تملك من حنان الأُمومة والنبوّة، وترعى حياتها بروحها وقلبها ومشاعرها الرقيقة الفياضة، حتّى انطلقت كلمة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) لتخلّد لها هذا الحنان، ولتمجد هذه العاطفة، فتعطيها كُنية مميزة على مدى إحساس النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بروعة هذا الحنان، فكان يقول عنها إّنها «أُمّ أبيها».

ودرجت السيِّدة الزهراء (عليها السلام) في مرابع الوحي ومشارق الرسالة، تتغذى بالإيمان المتدفق من روح أبيها (صلى الله عليه وآله وسلم)، وتحتضن في قلبها وروحها خطوات الوحي وآياته، حتّى لتفيض روحها بروحانيته إشراقاً وصفاءً، وتتلمّس أخلاق النبوّة وقيمتها في أخلاق النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وصفائه. فتنطبع بطابعها الأصيل في وعي وأصالة.. وشهدت قصة الهجرة، في هجرة أبيها إلى المدينة، ليضع قواعد المجتمع الإسلامي الجديد، وفي تضحية ابن عمها الإمام عليّ (عليه السلام) المنقطعة النظير في مبيته على فراش النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، غير عابئ بالخطر المحقّق المحدق به، وبدأت في المدينة حياةً جديدةً تختلف عن كلِّ ما عاشته في مكّة، فقد بدأ المجتمع الجديد ينفتح على تعاليم القرآن وآياته في إقبال منقطع النظير.

كانت السيِّدة الزهراء (عليها السلام) منسجمةً كلّ الانسجام روحيّاً وعاطفيّاً مع الخط الإسلامي الأصيل الذي انطلق في الحياة من خلال تعاليم النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلم تستسلم إلى صلتها الوثيقة بالنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وتسكن إلى هذا الشرف العظيم. كانت تريد أن تكون ابنة محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) روحاً وأخلاقاً وتقوىً وعبادةً وصلةً بالله وانسجاماً مع تعاليمه، قبل أن تكون ابنة محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) جسداً وقرابةً. كانت تريد لأبيها (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يجد في بيتها المتواضع زهد الرسالة، وروحانيّة الإيمان، وبساطة العيش، وقناعة النفس، وصفاء الروح، كمَثَلٍ حيٍّ للبيت المسلم الذي يعيش الأجواء الإسلامية، ويتنفّس في جوٍّ إسلاميٍّ خالص، وهكذا انطلقت لتكون مَثَلاً أعلى للمرأة المسلمة، في قداستها وطهرها، وعبادتها المنقطعة النظير.

هذه بعضٌ من سيرة السيِّدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، التي انطلقت في مرتبة القداسة بعلمها وعبادتها وإخلاصها ورعايتها للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، وارتفعت إلى مرتبة العصمة، لا تدنّسها الآثام، ولا تعلق بها الذنوب، تاركةً لنا المَثَل الأعلى للمرأة التي عاشت حياتها من أجل الله، وفارقت عيناها الحياة وهي تلهج بذكر الله.

