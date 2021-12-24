ولادة السيِّد المسيح (عليه السلام) .. رمز المحبة والسلام

إيمانيات

يحتفل العالم في هذه الأيام بذكرى ميلاد السيِّد المسيح (عليه السلام)، هذا النّبيّ الكريم الذي تجسَّدت فيه كلّ مظاهر قدرة الله تعالى وعظمته، لجهة مولده ومعجزاته ورسالته، بحيث حمل كلّ أعباء الرِّسالة بكلِّ إخلاصٍ وتفانٍ، ولم يوفِّر فرصةً ولا جهداً ولا موقفاً إلّا واستثمره للدَّعوة إلى الله وحده، كسبيلٍ لرفعة النّاس في وعيهم ووجودهم وتأكيد مسؤوليّاتهم، شأنه في ذلك شأن الأنبياء والرّسل، الَّذين بعثهم الله تعالى ليؤكّدوا حقّه وحدوده للعالمين جميعاً.

إنَّ ولادة السيِّد المسيح (عليه السلام)، تعني فيما تعنيه ولادة السّلام الروحيّ والأخلاقيّ والفكريّ والشّعوريّ، بحيث يشعر الإنسان بإنسانيّته ووجوده، ويتحسَّس مسؤوليَّاته ودوره في الانفتاح الدّائم على قضايا الحياة بكلّ تنوّعاتها الاجتماعيّة والإنسانيّة وغير ذلك، ليرفدها من قلبه المحبّ حبّاً، ومن عقله غنى، ومن شعوره بساطةً وعفويّة، ومن فكره عطاءً وإبداعاً، فالحياة مساحة لهذا الحبّ ولهذا السّلام، وهي تتحرّك بالمودّة والرّحمة والتواصل.

يقول تعالى: (وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيّاً * والسَّلام عليَّ).. أي إنّه يعيش السّلام في نفسه مع الله، (يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيّاً) (مريم: 32/ 33). وهكذا يعطينا السيِّد المسيح (عليه السلام) الفكرة في أن يواجه الإنسان حياته كلّها من موقع أن يعيش السّلام الروحيّ في نفسه.. سلامك مع الله أن لا يكون بينك وبين الله حرب، أن تكون نيَّتك، ويكون فكرك وشعورك ووجدانك وحياتك، في سلمٍ مع الله، فلا تحارب الله بفكرك وشعورك، ولا تحارب الله بيديك ورجليك وكلّ ما تملك مما أعطاك الله إيّاه، كُن في سلام مع الله، عندما تولد تتحرَّك في رحلة السَّلام مع الله، وفي رحلة السَّلام مع النَّاس، وفي رحلة السَّلام مع نفسك. يوم ولدت تعيش السَّلام، ويوم تموت تلتفت إلى حياتك، فتراها سلاماً ومحبّةً وخيراً وبركةً للآخرين، ولهذا، تموت وتشعر بالسَّلام عند موتك، كما حدَّثنا الله عن هؤلاء الّذين يعيشون السَّلام الرّوحيّ عند الموت: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً) (الفجر/ 27)، النّفس المطمئنّة الّتي تعيش السّلام للنّاس كلّهم، ولله سبحانه وتعالى، وللحياة كلّها.

