في الوعي والعمل.. اختبار التقوى!

إيمانيات

للإمام عليّ بن الحسين زين العابدين (عليه السلام) نصٌّ سيكولوجي مُفعم بالإيحاءات يَشرَحُ فيه حقيقة التقوى من خلال عرضه لنماذج قد تبدو في الظاهر تقيّة؛ لكنّها إذا تعرّضت إلى اختبار دنيوي فقد تتساقط، الأمر الذي يفيدنا في أنّ التقوى ليست مَلَكة ذاتية أخلاقية فقط، وإنّما هي امتحان يومي لمعدن الإنسان، ومحكّ اختبار لصدق نواياه، وتجلية لإخلاصه لمبادئه وشعاراته وتاريخه وهُويّته.

النصّ الذي بين أيدينا يشي بأنّ الكثير من دلائل أو استدلالات الناس على التقوى غير دقيقة، أو غير مُمحَّصة بالامتحان، ويفضي بنا إلى أنّ اعتبار التقوى الذاتية معياراً للعدالة فيه شيء من التساهل أو تبسيط المفهوم، ما لم تُقيَّم ميدانياً.. تأمَّل:

«إذا رأيتم الرجلَ قد حَسَّنَ سَمتَهُ وهَديَهُ وتَماوَتَ في مَنطِقهِ، وتَخاضَعَ في حرکاتِهِ فَرُوَيداً لا يَغُرنَّكم! فما أكثَرَ مَن يُعجِزُه تَناولُ الدُّنيا ورُکوبُ الحرامِ منها لِضَعفِ نِيَّتِهِ ومَهانَتِهِ، وجُبنِ قَلبِهِ، فَنَصبَ الدِّينَ فخّاً لها، فهو لا يزال يختلُ الناسَ بظاهرِهِ فإن تمکَّن من حرامٍ اقتَحمَهُ، وإذا وَجَدتُموهُ يَعِفُّ عن المالِ الحرامِ، فَرُوَيداً لا يَغُرنَّكم! فإنّ شهواتِ الخَلقِ مُختلِفَةٌ، فما أكثرَ مَن ينبو (ينفرُ) عن المال الحرام وإن كَثُر، ويحملُ نفسَه على شوهاء قبيحة، فيأتي منها مُحرَّماً (كناية عن الزِّنا)، فإذا وَجَدتُموهُ يَعِفُّ عن ذلك فَرُوَيداً لا يَغُرنَّكم! حتي تنظروا ما عقدَة عقله، فما أکثرَ من تركِ ذلك أجمع ثمّ لا يرجعُ إلي عقلٍ متين، فيکون ما يُفسدُ بجهلِهِ أکثر ممّا يُصلحُهُ بعقلِهِ، فإذا وَجدتم عقلَهُ متيناً، فَرُوَيداً لا يَغُرنَّكم! حتى تنظروا أمعَ هواه يکونُ علي عقلِهِ، أم يکونُ معَ عقلِهِ علي هواه؟ وکيفَ محبّته للرياساتِ الباطلةِ وزُهدهُ فيها؟ فإنّ في الناسِ مَن خَسرَ الدنيا والآخرة، يترك الدنيا للدنيا، ويري أنّ لذّةَ الرياسةِ الباطلةِ أفضل من لذّةِ الأموالِ والنِّعَمِ المُباحةِ المُحلَّلةِ، فيترك ذلك أجمع طلباً للرياسةِ، حتي إذا قيل له: اتّقِ الله، أخذتهُ العزّةُ بالإثمِ، فحسبهُ جهنّم ولبئسَ المهاد، فهو يخبِطُ خَبطَ عشواء، يوقدُهُ أوّلُ باطلٍ إلى أبعدِ غايات الخسارةِ، ويمدُّهُ ربُّهُ بعدَ طلبهِ لما يقدرُ عليه في طغيانِهِ، فهو يُحلُّ ما حَرَّمَ اللهُ، ويُحَرِّمُ ما أحَلَّ الله، لا يُبالي ما فاتَ من دينِهِ إذا سَلِمَت له الرياسةُ التي قد شقي من أجلِهَا، فَأُولئك الذينَ‏ غَضِبَ اللهُ عليهم ولَعَنَهُم‏ وأعَدَّ لهم عذاباً مُهِيناً.

ولكنّ الرجلَ كلَّ الرجلِ، نِعمَ الرجلُ، هو: الذي جَعَلَ هَواهُ تَبِعاً لأمرِ اللهِ، وقُواهُ مَبذولَةً في رِضَى اللهِ، يرى الذُّلَّ معَ الحقِّ أقرَبَ إلى عزِّ الأبدِ من العزِّ في الباطلِ، ويَعلَمُ أنّ قليلَ ما يَحتَمِلُهُ من ضَرّائها يُؤدِّيهِ إلى دَوامِ النَّعيمِ في دارٍ لا تبيدُ ولا تنفدُ، وأنّ كثيرَ ما يلحقُهُ من سَرّائها إن اتّبع هَواهُ يُؤدِّيهِ إلى عذابِ لا انقطاع له ولا يزولُ، فذلِكُم الرجلُ نِعمَ الرجلُ! فيهِ فَتَمَسَّكُوا وبسُنَّتِهِ فاقتَدُوا، وإلى ربِّكُم فَتَوَسَّلو! فإنّهُ لا تُرَدُّ له دَعوَةٌ ولا يخِيبُ له طَلِبةٌ».

وعليه، فإنّ (حُسنَ السمت) ليس دليلاً كافياً على التقوى، والأناقة في المظهر - كما يُقال - ليس دليلاً على حُسن الجوهر، و(إظهارُ الإصلاح) لا يُعدّ دليلاً على العدالة والتقوى، فقد يكون خِداعاً ورياءً واتّخاذ الدِّين مصيدةً.. ولا الامتناع عن المال الحرام دليلَ تقوى، فقد يرغمُ الإنسانُ نفسَه على ذلك ويحملها على تحقيق أغراضه الشخصية.

