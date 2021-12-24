من ثقافة القرآن.. حماية المجتمع من الفُرقة والخلاف

إيمانيات

إنّ من أهم ركائز وعناصر حفظ المجتمع وصيانته من التخلُّف والانهيار والفوضى والسقوط، هو حمايته من الفرقة والخلاف والتنازع، الخلاف العقيدي والسياسي والاجتماعي... إلخ، لذا دأب القرآن على التحذير من هذه الأمراض والمخاطر الاجتماعية، وثَبَّت منظومة من الأحكام والثقافة لتحريم الفرقة والخلاف والتنازع، فإنّها الخطر الأكبر على وحدة الأُمّة وتقدُّمها وسلامة المجتمع وحفظ أمنه واستقراره.

نقرأ هذه المبادئ في قوله تعالى ?وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ? (آل عمران/ 103).

?وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ? (آل عمران/ 105).

?وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ? (الأنفال/ 46).

?وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ? (المؤمنون/ 52).

إنّ القرآن يُقرِّر للمسلمين أنّ هذه الأُمّة هي أُمّة التوحيد، تُوحِّدها العقيدة والمبادئ، ويُؤكِّد ذلك بالدعوة إلى الاعتصام بحبل الله وبالقرآن، ويعتبر الوحدة والأُخوّة العقيدية وتآلف القلوب نعمة، ويُحذِّر المسلمين من أن يتفرَّقوا إلى طوائف وفِرَق وجماعات متناحرة، كما كان اليهود والنصارى من قبل، ويُثبِّت علماء الإسلام وكلمة الفصل في حال وقوع الاختلاف بالرجوع والاحتكام إلى الشريعة الإسلامية، أي كتاب الله وسنّة رسول الله 6: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً? (النِّساء/ 59).

وهكذا يتحدّث القرآن عن وحدة الأُمّة، ويُحرِّم الفرقة والخلاف والتنازع، سواء الفكري منه أو السياسي أو الاجتماعي... إلخ، ويكشف عن حقيقة موضوعية هامّة أنّ التنازع والفرقة والخلاف تذهب بعناصر القوّة في الأُمّة وتُهدِّد كيانها وتسقط دولتها، قال تعالى: ?وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ? (الأنفال/ 46).

وتتحمّل الدولة في سياستها العامّة، والعلماء ورجال الفكر والدعوة والتبليغ، والإعلام ومناهج التعليم المدرسي... إلخ، يتحمّلون مسؤولية وحدة الأُمّة وجمع كلمتها، والحفاظ على سلامة البُنية الاجتماعية.

جدير ذكره هنا أنّ الخلاف والتنازع يختلف عن التعدُّد في الاجتهادات العلمية القائمة على أُسس مشروعة، ومنهجية صحيحة.

