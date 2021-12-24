سوليفان يؤكد لعباس: واشنطن ملتزمة بحل الدولتين

عربيات ودوليات

رام الله - الوكالات: أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان على التزام الولايات المتحدة الأميركية بحل الدولتين، وذلك عقب محادثات عقدها مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين. وقال سوليفان إنه أكد خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس اهتمام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بتعزيز التواصل مع السلطة الفلسطينية وتعميق العلاقات مع الشعب الفلسطيني. وحض سوليفان خلال الاجتماع على أهمية العمل المشترك من قبل جميع الأطراف للمضي قدما لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» أن عباس أكد للمسؤول الأميركي ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ووقف النشاطات الاستيطانية، ووقف «اعتداءات وإرهاب» المستوطنين. ودعا عباس إلى احترام الوضع التاريخي في الحرم الشريف، ووقف طرد السكان الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف اقتطاع الضرائب وخنق الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد الرئيس الفلسطيني ضرورة وقف هذه الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية.

على صعيد اخر قال مسعفون فلسطينيون إن قوات إسرائيلية قتلت بالرصاص فلسطينيا في سيارة كانت تلاحقها في الضفة الغربية المحتلة الأربعا، بينما قال الجيش الإسرائيلي إن الجنود أطلقوا النار على فلسطيني أطلق الرصاص عليهم من سيارة.

وقال الجيش في بيان إن الجنود تعرضوا لإطلاق نار من سيارة مارة عندما كانوا يبحثون عن فلسطينيين شوهدوا وهم يقتربون من مستوطنة بساغوت اليهودية. وتابع الجيش قائلا «ردت القوات بإطلاق النار وأصابت المهاجم».

وقال المسعفون الفلسطينيون إن الجنود طاردوا سيارة حتى مدخل مخيم للاجئين ثم أطلقوا النار وأصابوا الفلسطيني في ظهره وأضافوا أنه نُقل إلى مستشفى حيث أُعلنت وفاته. وقالوا إنهم لا يعلمون ما إذا كان قد شارك في الهجوم المزعوم على القوات الإسرائيلية.

ويأتي ذلك بعد يوم على مقتل سائق سيارة فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين اشتبهوا في محاولته اقتحام نقطة تفتيش عسكرية بسيارته قرب مستوطنة ميفو دوتان بالضفة الغربية.

وقال تور وينسلاند مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي إنه يشعر «بالقلق» من تصاعد العنف على الجانبين في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى «اضطراب» الأوضاع في الوقت الراهن.

